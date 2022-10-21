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Шоу-бизнес
По прихоти жены: мертвого Пьера Нарцисса выставят перед толпой зевак

По прихоти жены: мертвого Пьера Нарцисса выставят перед толпой зевак

Жена Пьера Нарцисса все никак не может найти себе места после его смерти.
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Новость о том, что выпускник "Фабрики звезд" скончался, стала шоком не только для родных, но и поклонников, которых у него было очень много. И если фанаты потихоньку успокоились, то неугомонная благоверная Валерия Калачева все не дает Пьеру Нарциссу спать спокойно.

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То она рассказывала об откровенных снах с участием покойного мужа, а теперь делится идеей увековечивания памяти о музыканте. Вдова решила установить в самом центре Москвы памятник "шоколадному зайцу": можно сказать, выставить лицо уже мертвого певца перед толпой зевак. По ее словам, супруг покоится на родине, а вот в России от него кроме песен не осталось ничего – вот и надо бы ситуацию исправить.

Памятник, по прихоти Валерии Калачевой, должен стоять у МГУ или РУДН, где при жизни учился Пьер Нарцисс. Конечно, пока это еще только в планах, ведь просто так взять и установить чей-то бюст в сердце столицы нельзя. Теперь благоверную музыканта ждут сложные процедуры согласования, но ради любимого она готова на все!

К тому же, по ее словам, с подобной просьбой к ней обращались сотни людей, а некоторые даже предлагали помочь в реализации идеи деньгами. За основу памятника, говорит Валерия Калачева, могут взять некую известную фотографию Пьера Нарцисса, а кто именно возьмется за его создание, пока неизвестно.

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Пьер Нарцисс. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2022, 14:32 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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