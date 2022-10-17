Посиневшую Загитову нашли в машине после премьеры Ледникового периода

В минувшие выходные на Первом канале стартовала премьера нового сезона телепроекта "Ледниковый период". Ведущими стали фигуристы Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова. Напомним, что для Анны этот сезон станет дебютным в карьере телеведущей.
Конечно, помимо восторженных отзывов зрителей встретились и негативные комментарии. Как и в прошлом сезоне, некоторые критикуют манеру ведения шоу Алины Загитовой. По мнению некоторых, девушку выдает неопытность и неуверенность: она часто путает слова и задает участникам странные вопросы.
Совсем же другая атмосфера держится в социальных сетях Алины. В комментариях под публикациями фигуристки поклонники искренне переживают за ведущую и желают ей профессиональных успехов.
Но вот после премьеры нового сезона Загитова напугала своих подписчиков. Она сняла видео, где показала, как сидит в машине в цветной косметической маске. Посиневшую в лице Алину подписчики нашли в хорошем настроении.
Алина Загитова отшутилась, сказав, что не видит проблемы в бьюти-процедурах на ходу. Единственное, за что она переживает, как бы не напугать водителей в других автомобилях.