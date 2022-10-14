Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Красотку из "Уральских пельменей" взяли в постели с длинным причиндалом: Болит
партнеры
Пятница
14 октября
Лента новостей
11:10
"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко
11:05
Примадонны больше нет: Семья готовится к похоронам убитой на чужбине Пугачевой
11:02
Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая
10:11
Автономно: какая недвижимость пользуется популярностью у россиян
10:01
"Со скандалом выперли": Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор
09:47
Возбужденный Светлаков по запаху ищет своего потного дружка: Вас таких двое
09:32
"Муж не просил рожать": 57-летняя Повалий откровенно о появлении еще одного ребенка
09:06
"Как я вспотела!": Раскабаневшая тетя-мотя Голубкина вставила в рот крохотный конец
08:57
Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой
08:53
Бузова объяснила выбор юного фаворита Киркорова в качестве отца своего ребенка
08:46
"Мы парень с девушкой": стало известно имя новой дамы Прилучного
08:25
Героя Украины Софию Ротару вычеркнули из списка участников "Песни года-2022".
08:07
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
07:44
Голодные времена, борьба с раком, жизнь вдали от дочери и внуков: нелегкие испытания Юдашкина
06:38
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
04:24
Народ молится: Найденная в кустах с обрезанными руками Цымбалюк-Романовская борется за жизнь
02:16
Застройщики ставят продажи на паузу
00:05
Покров день: что нельзя делать 14 октября 2022 года
21:55
Перенесшая операцию Успенская появилась перед публикой в неприглядном виде
21:53
"Династия алкоголиков": сорвавшегося на мат Ефремова публично унизили
21:06
Неизвестные посягнули на собственность Заворотнюк
20:54
"Я *** не хожу к психиатру!": Ефремов устроил истерику после вопросов о пьянстве
20:18
Шокированный Прилучный увидел молодую невесту в толпе мужиков
19:33
В Челябинске сгорел остановочный павильон
19:20
На Кубани произошла смертельная авария с участием грузовиков
18:48
Синоптик пообещал москвичам скорое похолодание
18:33
"Бредовые идеи": как дизайнеры наживаются на российских звездах
17:32
"Не восстановился": Солнцев раскрыл подробности смены пола
16:46
Поймавшей эйфорию Боне предрекли летальный исход
15:58
Истеричная Дубцова оказалась на больничной койке: Всем желаю
14:43
Ушел к здоровой женщине: Пропавший Чернышев бросил умирающую от рака Заворотнюк
14:17
Тайная свадьба: Выскочившая замуж Голубкина сверкнула обручальным кольцом
13:50
"Мой человек": в Сеть слили интимные фото Муцениеце с новым мужиком
13:48
В Подмосковье сгорел мебельный цех
13:03
"На радость папе": Скрытная мамочка Ковальчук принимает поздравления с рождением ребенка
12:54
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
12:44
Кладовки – новый тренд в новостройках
12:39
Никто больше не поможет: измученная тяжелым недугом Терехова отдала душу Богу
12:15
"Зарабатывают даже родственники": Шукшина о баснословных гонорарах за сплетни и скандалы на ток-шоу
11:58
Выгнавшая из дома старого мужика Слава вывалила наружу грязную измену: Наплакалась
11:47
"Самая большая трагедия": семью покойного Моисеева настигло новое горе
11:34
В Подмосковье поймали укравшего 23 тысячи долларов злоумышленника
11:09
"У нас была связь": Безутешная жена предалась плотским утехам со сгнившим в земле Нарциссом
10:49
"Сумасшедший": для чего недалекому Галкину* понадобился украинский талисман
10:28
"Такого никогда не было": подруга Киркорова о катастрофе с хлебными новогодними корпоративами
10:08
"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
09:58
Идеальный арендатор: кому легче всего снять квартиру
09:11
В страшной аварии под Москвой насмерть разбились четверо
09:05
Семья распалась: Оставивший жену богатенький внук Пугачевой смылся на чужбину
08:57
Тишина и покой: принц Гарри решил переехать после скандала с Маркл
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
Никто больше не поможет: измученная тяжелым недугом Терехова отдала душу Богу
"На радость папе": Скрытная мамочка Ковальчук принимает поздравления с рождением ребенка
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд
По растоптанной Ахеджаковой нанесли новый удар
Реснички и румяна: нанесший "бабский" марафет одинокий Пьеха раскрыл свою ориентацию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Со скандалом выперли": Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор

"Со скандалом выперли": Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор

Стас Садальский раскрыл коварный план Николая Цискаридзе, который он вынашивает не один год.
прочитано 687 раз

Знаменитый брюнет сумел покорить сердца многих россиян, однако не смог избежать появления недоброжелателей. Уже который год успех артиста не дает покоя Стасу Садальскому, который, впрочем, любит перемывать косточки представителям отечественного шоу-бизнеса. Вот и на этот раз актер напомнил народу о скандальном прошлом Николая Цискаридзе.

ПО ТЕМЕ

"Мы семья": Падкий на молодых мальчиков Цискаридзе явил миру своего любимого партнера

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

В блоге звезды кинематографа появился огромный текст, посвященный интригам, в которых увяз король российского балета. Стас Садальский написал о временах, когда танцор работал в Большом театре. Стоит отметить, что имя артиста фигурировало в давних скандалах в стенах учреждения.

Вспомнить хотя бы, как Николая Цискаридзе в 2012 году просили назначить директором Большого театра, а после он был замешан в истории, связанной с нападением на худрука Сергея Филина. В итоге увязшего в интригах танцора вышвырнули на улицу как ненужный мусор, отказав в продлении контракта с ним.

"Со скандалом еле выперли оттуда", – напомнил своим читателям Стас Садальский.

При этом он уверен, что планы стать главой Большого театра артист вынашивает и сейчас, а для этого он продолжает строить козни – лишь бы мечта осуществилась. Отсюда, говорит звезда театра и кино, его постоянное присутствие на телевидении, нескончаемые интервью.

"Пока что безрезультатно, но многие верят — кресло директора ГАБТ он, "*** будет, но добудет", – заключил Стас Садальский, говоря о Николае Цискаридзе.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2022, 10:01 Источник: Телеграм-канал Станислава Садальского ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака

Вот это поворот!

Шоу-бизнес

"Со скандалом выперли": Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор

Допрыгался!
Шоу-бизнес

"Зарабатывают даже родственники": Шукшина о баснословных гонорарах за сплетни и скандалы на ток-шоу

Деньги – рекой
Шоу-бизнес

"Мы парень с девушкой": стало известно имя новой дамы Прилучного

А ведь только женился

Гороскоп

Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Челябинске сгорел остановочный павильон
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+