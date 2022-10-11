"В ловушке": отклонения психбольной Борисовой висят на шее удавкой

Светская львица Дана Борисова регулярно попадает в скандальные ситуации, которые основаны на ее поведении. 46-летняя знаменитость любит вспоминать, как еле выкарабкалась после наркотической ломки.
Поначалу народ видел в женщине лишь эпатажную теледиву, которой нужен черный пиар. Однако все оказалось гораздо серьезнее. Ведущая даже загремела в клинику, где ей поставили неутешительный диагноз — биполярное расстройство личности.
Это психическое заболевание некоторые врачи считают неизлечимым, однако Дана Борисова не унывает, переключаясь на другие аспекты жизни. Она буквально жаждет приукрасить внешний облик, чем вызывает у окружающих опасения.
Недавно теледива изъявила желание сделать пластику груди. Идею поклонники восприняли холодно, ведь этой весной звезда уже прибегала к хирургическим вмешательствам: откачивала жир и подтягивала кожу на лице.
Необузданное стремление знаменитости объяснила Пятому каналу психолог Алена Август. По ее словам, у Даны Борисовой есть другие отклонения. Они выражаются в том, что фактический возраст сильно превалирует над психологическим.
Стало ясно: звезда критически воспринимает свою внешность, словно ребенок. Грубо говоря, аномалии становления личности висят удавкой на шее психбольной блондинки. И все же она искренне старается быть лучше, поэтому не поминайте лихом!
"Она легко впала в зависимость от пластических операций, считая, что с каждым разом станет лучше, жизнь ее наладится. Но попадает все глубже в ловушку", — такой горький вердикт получила Дана Борисова.