Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Наркотическая зависимость, обнищавший театр и жизнь с 15 старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
партнеры
Суббота
8 января
Лента новостей
11:57
Алибасов убит трагическими известиями: Память отбивает
11:35
"Храни вас Бог": похудевший онкобольной Юдашкин вызвал оторопь
10:50
Долги в сотни тысяч: вдова Градского попала на кругленькую сумму
10:42
Политик Гольдарб назвал свинством слова Зеленского на встрече с канцлером Австрии
08:33
Ни стыда ни совести! Дочь Урганта оголила прелести на фоне креста
06:19
Вырвавшаяся из-под опеки отца-тирана Бритни показала срам: Женская энергия
04:49
Что стало с прикованной к инвалидному креслу затворницей Талызиной
02:13
Собор Пресвятой Богородицы: народные приметы 8 января
23:12
После распада семьи Миронову засняли в компании страстного мужчины: Такой партнер не подведет
20:37
Окровавленную Судзиловскую скрючило в страшных муках: Домашнее насилие
17:56
Вскрылась грязная правда об отношениях Мироновой со звездной родней: Не любила и на могилы не ходит
17:50
Экономист Илларионов призвал Украину готовиться к остановке транзита газа
17:10
Женатого футболиста застукали рядом с "кайфующей" Бузовой: Коньяк уже вдвоем пьете?
16:21
"Чужой человек": лишившаяся дочери Волочкова плюнула в новую семью экс-супруга
15:34
Страдающая от подагры Поргина боится отправиться за Началовой
14:43
Украинский журналист заявил о "секте" Петра Порошенко
14:12
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
13:55
"Заряд тепла и любви": счастливый Козловский показал оставленную ради Акиньшиной дочь
13:10
"Можем хоронить": внук Пугачевой расправился с извращенцем Паниным
12:22
Богохульница Водонаева назвала бородатого кавалера Иисусом и поздравила народ с Рождеством
12:02
20 идей по развитию России: бизнесмен Давыдов предложил упростить получение разрешений на строительство
11:33
"Набор веса и даже депрессия": после загула мужа Джанабаева пожаловалась на проблемы в семье
11:26
Перегулявшую на праздниках Бузову разнесли за одутловатость: Рот расхлябан, морщин много
10:54
"Штанишки наружу": скатившаяся со сцены Марина Неелова выставила напоказ нижнее белье
10:35
Впервые за несколько лет Путин встретил Рождество рядом с домом
08:46
Смехотворная сумма: во сколько оценили ущерб от вторжения в личную жизнь Меган Маркл
06:19
"Вымя": вывалившую грудь напоказ Водонаеву разнесли
04:31
"Купила мужика": Волочкову разнесли за связь с чужим женихом
01:41
Рождество Христово: что можно и нельзя делать 7 января
22:59
В каком наряде лучше встречать Рождество: Советы историка моды
20:32
В кого превратились дочери Алсу: Почему ни одна не похожа?
18:00
Сверкнувшая формами в лучах солнца 53-летняя Стриженова возбудила россиян
17:57
Больше не Виндзоры: королева Елизавета открестилась от Гарри и Меган
17:50
Лукашенко посоветовал протестующим в Казахстане извиниться перед военными
17:37
"Пещеру прикрой": показавшую трусы Бузову призвали угомониться
17:27
"Прихожу в себя до сих пор": Соседов пожаловался на тяжелое состояние после предательства молодого друга
17:19
"Очень сильная слабость": Заворотнюк сразила новая болезнь
17:10
Вскрылась правда об отнятой у Градского музыке к известному фильму
16:43
Расточительная Пересильд лишила космонавтов самого ценного
16:40
"Вам бы подошло Бабу-ягу играть": самовлюбленной Бородиной дали под дых
16:29
Вход две тысячи евро: Раздавленный разводом Лепс пустился во все тяжкие
16:04
Шукшина взорвалась из-за протестов в Казахстане: Власть совершенно забыла про свой народ
15:40
Костенко взвыла после трагической гибели ребенка
15:11
Путин поручил рассмотреть вопрос переселения из аварийных домов с непогашенной ипотекой
14:52
"Можно не с людьми": Известный артист сделал разведенке Бородиной неожиданное секс-предложение
14:30
"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка
14:26
Эксперт Литовкин о беспорядках в Казахстане: Введение миротворцев повысит авторитет ОДКБ
13:54
Десятки тысяч за консультацию: народ ахнул от ценника новоявленного психолога Макеевой
13:30
Какое горе! Звезда фильма "Кин-дза-дза" ушла из жизни в новогоднюю ночь
13:13
"Это мужчина?!": россияне пришли в шок от вида Успенской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пещеру прикрой": показавшую трусы Бузову призвали угомониться
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
Политолог высказался о жесткой реакции Путина на беспорядки в Казахстане
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Десятки тысяч за консультацию: народ ахнул от ценника новоявленного психолога Макеевой
Лукашенко посоветовал протестующим в Казахстане извиниться перед военными
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Долги в сотни тысяч: вдова Градского попала на кругленькую сумму

Долги в сотни тысяч: вдова Градского попала на кругленькую сумму

Марина Коташенко столкнулась с финансовыми трудностями.
прочитано 414 раз

Недавно мир шоу-бизнес потерял великого музыканта – певца Александра Градского. Как оказалось, после его смерти жена исполнителя столкнулась с огромными трудностями. Ведь вместе с имуществом артиста к ней перешли его долги, которые он не успел выплатить.

ПО ТЕМЕ

Посетивший "Голос" дух Градского заставил Пелагею разрыдаться прямо в студии

 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

В ушедшем году певец не погасил налоги на недвижимость, поэтому делать это пришлось его супруге. Причем сумма немаленькая – свыше пятисот тысяч рублей. Примечательно, что Марина отдала свои личные сбережения, так как наследство будет ей доступно только через шесть месяцев после кончины Градского.

Стоит отметить, что некоторые источники утверждают, что вдова Градского не смогла расплатиться со всеми долгами. Возможно, такое мнение складывается из-за того, что информации пока нет на официальных сайтах. Однако из-за новогодних праздников она могла просто напросто не обновиться.

Напомним, что после смерти композитора Марина Коташенко стала обладательницей его имущества. Так, Градский оставил несколько квартир, этаж в доме на Тверской, а также загородный дом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pree/www.globallookpress.com
8 января 2022, 10:50 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сердце разрывается: первые кадры с частных похорон Градского

комментарии

Ответить:

Темп
Пожаловаться Ответить
Долги у вдовы Градского? И что? Расплатится,а потом найдет себе еще какого-нибудь папика и жизнь снова пойдет по накатанному.)
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!

Пианистка светится от счастья
Шоу-бизнес

"Заряд тепла и любви": счастливый Козловский показал оставленную ради Акиньшиной дочь

Актер опубликовал трогательное фото в "Инстаграм"
Шоу-бизнес

Страдающая от подагры Поргина боится отправиться за Началовой

У актрисы появилось стремление жить
Шоу-бизнес

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной

Что стало с главной любовью звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Спорт

"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка
"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+