Долги в сотни тысяч: вдова Градского попала на кругленькую сумму

Недавно мир шоу-бизнес потерял великого музыканта – певца Александра Градского. Как оказалось, после его смерти жена исполнителя столкнулась с огромными трудностями. Ведь вместе с имуществом артиста к ней перешли его долги, которые он не успел выплатить.
В ушедшем году певец не погасил налоги на недвижимость, поэтому делать это пришлось его супруге. Причем сумма немаленькая – свыше пятисот тысяч рублей. Примечательно, что Марина отдала свои личные сбережения, так как наследство будет ей доступно только через шесть месяцев после кончины Градского.
Стоит отметить, что некоторые источники утверждают, что вдова Градского не смогла расплатиться со всеми долгами. Возможно, такое мнение складывается из-за того, что информации пока нет на официальных сайтах. Однако из-за новогодних праздников она могла просто напросто не обновиться.
Напомним, что после смерти композитора Марина Коташенко стала обладательницей его имущества. Так, Градский оставил несколько квартир, этаж в доме на Тверской, а также загородный дом.