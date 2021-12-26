Посетивший "Голос" дух Градского заставил Пелагею разрыдаться прямо в студии

Съемки нового выпуска передачи "Голос" проходили с ощущением, будто умерший Градский находится в студии. Эмоциональная атмосфера заставила Пелагею разрыдаться в прямом эфире.

Недавно всех фанатов шоу "Голос" на "Первом" поразила страшная новость – умер один из членов жюри Александр Градский. Теперь, к сожалению, продолжать бороться за победу участники будут без любимого наставника. Удивительно, но каждый, кто побывал на последних съемках, чувствовал, что певец незримо находится рядом. Создавалось ощущение, будто певец с того света посетил студию, чтобы поддержать своих воспитанников. Именно поэтому выпуск получился очень эмоциональным.

Стоит отметить, что участники проекта не остались всеми кинутыми, их взяли под крыло коллеги Градского. Однако все же старой поддержки они не ощущали. Так, Татьяна Качурина сказала, что перестала чувствовать уверенность, стоя на сцене.

Другой фаворит – Алишер Каримов – признался, что старается выполнять все советы Градского. Например, быть настоящим. Это помогло ему особо проникновенно спеть композицию "Я тебя никогда не забуду". Чувственное исполнение молодого артиста растрогало всех присутствующих. Пелагея даже дала волю эмоциям и расплакалась так, что долго не могла успокоиться. Затем она похвалила выступавшего и сказала, что Александр Борисович был бы горд за воспитанника.

Также почтила память певца другая его ученица. Александра Воробьева решила исполнить мечту Градского и выступила с начинающими артистами. Глядя на кресло, в котором должен был сидеть наставник, она не смогла сдержать слез. В конце выступления она поблагодарила учителя за все, что он для нее сделал.