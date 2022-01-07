Окровавленную Судзиловскую скрючило в страшных муках: Домашнее насилие

Знаменитость опубликовала подборку снимков, на которых предстала с разодранным окровавленным лицом. На лице у звезды красуются гематомы и кровоподтеки, кажется, будто поврежден нос. Также на нескольких видео Олеся Судзиловская корчится в страшных муках, закидывает ноги на голову и хватается руками за осколки стекла, разбросанного по полу.
К счастью, жуткие кадры – постановочные. По словам актрисы, она приняла участие в интересном проекте. Жанр фильма довольно нетипичен для российского проката – хоррор-комедия под названием "Домашнее насилие" совсем скоро появится на экранах.
"Работа, от которой я так кайфанула! От сценария, от съемки в необычном жанре – комедийный #хоррор , с великолепной, талантливой, неравнодушной группой! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Олеся Судзиловская.
Поклонники с юмором отнеслись к публикации артистки. "Осспади, я уж подумал последствия запоя на НГ", "Потрепала жизнь. Шучу", "Очень натурально", "Ого, жесткое название", "Изначально пять секунд шока", "Олесь, Новый год норм, смотрю, встретила, да?" – написали в комментариях.