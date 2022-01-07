Богохульница Водонаева назвала бородатого кавалера Иисусом и поздравила народ с Рождеством

Многие российские звезды шоу-бизнеса поздравляли подписчиков с наступившим Рождеством. Не обошла стороной и Алена Водонаева. Правда сделала она это немного нестандартным образом.
Звезда "Дома-2" выложила фотографию с новым возлюбленным. На снимке она позирует с весьма симпатичным мужчиной. У кавалера телеведущей длинные волосы, борода, выразительные голубые глаза и обворожительная улыбка. Он обнимает Алену и с нежностью на нее смотрит. "С Рождеством. И вас. И тебя, мой дорогой Иисус", – написала женщина. Последние слова были, видимо, обращены к бородатому возлюбленному.
Многие подписчики оценили выбор Водонаевой и признали, что ее избранник очень красив. "Боже, какой он красивый", "Дива дивная", "Это что за Бог рядом?", "Действительно, он божественно красивый", "Классная", – отметили фанаты.
Однако многим фолловерам не понравился как посыл теледивы, так и ее внешний вид. Так, некоторые отметили, что фотография не соответствует атмосфере Рождества. Дело в том, что Водонаева одета весьма вызывающе. Она облачилась в сетчатое платье и накрасила глаза темными тенями. "Ты определись уже. Со звездой Соломона лазить или с Иисусом", "Фото для поздравления с Рождеством немного неуместно", "Не богохульствуй", – возмутились комментаторы.