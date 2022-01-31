Оплевавшую бедняков "бабу Лару" Гузееву разнесли: Нафталиновая мудрость

Гузеева вывела из себя известного блогера

Недавнее высказывание Ларисы Гузеевой о людях, которые мало зарабатывают, возмутило многих. Так, ведущая "Давай поженимся!" заявила, что бедных мужчин не за что любить. По мнению звезды, красивые девушки не должны обращать внимание на таких кавалеров.

Позиция Гузеевой вывела из себя скандально известного блогера Лену Миро. В своем микроблоге она катком прошлась по телеведущей. Так, она заявила, что у актрисы "нафталиновая мудрость". Миро вспомнила, что именно люди с низким доходом – санитары, врачи, медсестры – спасли Гузееву, когда та болела коронавирусом. "Получается, что их любить не за что, по логике бабы Леры", – съязвила она.

Миро отметила, что практически в каждой сфере есть люди, которые не получают миллионы. Например, полицейские или работники метро. Так, она сказала, что именно машинисты электропоездов развозили людей в новогоднюю ночь, пока все веселились и отмечали праздник. Блогерша задалась вопросом, неужели таких людей не за что уважать и любить?

По мнению Миро, высокая зарплата – это, безусловно, хорошо. Однако не стоит оценивать человека только по размеру его кошелька. "Иначе, кто бы ухаживал в реанимации за той же Гузеевой", – подытожила Миро.