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Шоу-бизнес
Оплевавшую бедняков "бабу Лару" Гузееву разнесли: Нафталиновая мудрость

Оплевавшую бедняков "бабу Лару" Гузееву разнесли: Нафталиновая мудрость

Гузеева вывела из себя известного блогера
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Недавнее высказывание Ларисы Гузеевой о людях, которые мало зарабатывают, возмутило многих. Так, ведущая "Давай поженимся!" заявила, что бедных мужчин не за что любить. По мнению звезды, красивые девушки не должны обращать внимание на таких кавалеров.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Позиция Гузеевой вывела из себя скандально известного блогера Лену Миро. В своем микроблоге она катком прошлась по телеведущей. Так, она заявила, что у актрисы "нафталиновая мудрость". Миро вспомнила, что именно люди с низким доходом – санитары, врачи, медсестры – спасли Гузееву, когда та болела коронавирусом. "Получается, что их любить не за что, по логике бабы Леры", – съязвила она.

Миро отметила, что практически в каждой сфере есть люди, которые не получают миллионы. Например, полицейские или работники метро. Так, она сказала, что именно машинисты электропоездов развозили людей в новогоднюю ночь, пока все веселились и отмечали праздник. Блогерша задалась вопросом, неужели таких людей не за что уважать и любить?

По мнению Миро, высокая зарплата – это, безусловно, хорошо. Однако не стоит оценивать человека только по размеру его кошелька. "Иначе, кто бы ухаживал в реанимации за той же Гузеевой", – подытожила Миро.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

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Лариса Гузеева. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 06:37 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
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Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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