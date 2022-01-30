"Что с вами?": Гузеева была найдена в снегу

Лариса Гузеева показала, как она забавляется зимой.

Звезды отечественного шоу-бизнеса зиму проводят по-разному. Кто-то скрывается от холодов в жарких странах, а кто-то наслаждается морозом и сугробами. Одним из таких людей является Лариса Гузеева. По словам ведущей "Давай поженимся!", она без ума от этого холодного времени года. Она заявила, что испытывает счастье, когда видит снег. Об этом она призналась, опубликовав пост в "Инстаграм".

Звезда "Первого канала" выложила целую серию фотографий, на которых видно, как она забавляется зимой. На одном из снимков телеведущая лежит в сугробе, раскинув руки. Кажется, что Гузеева предается наивысшему наслаждению. На другом кадре она запечатлена, бегающая по колено в снегу.

Многие подписчики принялись нахваливать Гузееву. "Обалденные фото, я так тоже люблю валяться, тем более красивая зима у нас, здоровья вам", "Красота страшная сила", "Восторг", "Вы прекрасны", "Ларочка, ну как ребенок радуется! Приятно смотреть", "Классно, здоровья, счастья вам!", "Молодчинка, радость мелочам", – написали поклонники телеведущей.

Однако нашлись и те, кто не оценил фотографию звезды. Некоторые посчитали, что Гузеева странно себя ведет. "Что с вами?", "Боже, старуха", "Давно был ковид? Нужно себя пожалеть и забыть о лайках пока", – отметили в комментариях фолловеры.