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Шоу-бизнес
"Что с вами?": Гузеева была найдена в снегу

"Что с вами?": Гузеева была найдена в снегу

Лариса Гузеева показала, как она забавляется зимой.
прочитано 407 раз

Звезды отечественного шоу-бизнеса зиму проводят по-разному. Кто-то скрывается от холодов в жарких странах, а кто-то наслаждается морозом и сугробами. Одним из таких людей является Лариса Гузеева. По словам ведущей "Давай поженимся!", она без ума от этого холодного времени года. Она заявила, что испытывает счастье, когда видит снег. Об этом она призналась, опубликовав пост в "Инстаграм".

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Звезда "Первого канала" выложила целую серию фотографий, на которых видно, как она забавляется зимой. На одном из снимков телеведущая лежит в сугробе, раскинув руки. Кажется, что Гузеева предается наивысшему наслаждению. На другом кадре она запечатлена, бегающая по колено в снегу.

Многие подписчики принялись нахваливать Гузееву. "Обалденные фото, я так тоже люблю валяться, тем более красивая зима у нас, здоровья вам", "Красота страшная сила", "Восторг", "Вы прекрасны", "Ларочка, ну как ребенок радуется! Приятно смотреть", "Классно, здоровья, счастья вам!", "Молодчинка, радость мелочам", – написали поклонники телеведущей.

Однако нашлись и те, кто не оценил фотографию звезды. Некоторые посчитали, что Гузеева странно себя ведет. "Что с вами?", "Боже, старуха", "Давно был ковид? Нужно себя пожалеть и забыть о лайках пока", – отметили в комментариях фолловеры.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Гузеева. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 20:31 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

Гость953131
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На одутловатом и поплывшем ееебббаалльннике побрей пожалуйста усы!!!!Нам очень интересно,как ты ккааккааеешшь и ппииссааеешь - это важно!Главхабалка всеяруси акуратно с пробежками,а то что нибудь отвалится или отвяжется!
Гость952250
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Бразды пушистые взрывая
Летит старушка удалая
ГУЗЕЕВА
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Я ВАНЮЧКА,Я ВАНЮЧКА, Я ВАНЮЧКА
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