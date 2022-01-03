Бондарчук впервые раскрыла информацию об особенной дочери: В интернат не ссылала

В 1999 году у режиссера Федора Бондарчука и модели Светланы Бондарчук родилась дочь – Варвара. Спустя некоторое время у наследницы звезды диагностировали ДЦП. Светлана и Федор тогда решили, что вовлекать девочку в публичную жизнь не будут. Ребенка знаменитости предпочли растить вдали от любопытных глаз.
В своем ютуб-шоу "Света вокруг света" манекенщица впервые раскрыла подробности о жизни дочери. Варвара в минувшем году отметила 22-й день рождения.
Светлана Бондарчук откровенно призналась, что тема дочери для нее очень болезненная. Светская львица старается не говорить публично о том, что может впоследствии ранить ее саму или членов ее семьи.
Варечка, как заметила Светлана, выросла замечательным человеком. Бондарчук опровергла слухи о том, что она сослала особенное чадо в зарубежный интернат. Знаменитость подчеркнула, что дочь всегда жила и продолжает жить рядом с ней. О Варваре заботятся родители, брат, племянницы и нянечки. Девушка живет в комфорте, говорит ее мать.
По словам Светланы Бондарчук, ее ребенок родился с особенностями, но об этом она и ее муж узнали не сразу. Диагноз Варваре поставили только после года.
Светлана добавила, что не прячет дочку. Снимок наследницы стоит на аватаре в одной из соцсетей модели. Между тем делать из Варвары публичную персону Бондарчук не считает нужным.