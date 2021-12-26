Чудовищная ситуация: Наталья Бондарчук не может выйти из дома

Знаменитость хочет найти управу на соседа.

Актриса и режиссер Наталья Бондарчук не может выйти из дома. 71-летняя знаменитость боится за свою жизнь и здоровье. В поселке, где находится дом Натальи Сергеевны, появились две огромные собаки породы алабай. Животные терроризируют жителей подмосковного Новодарьино.

Как рассказала журналистам Бондарчук, больших псов завел ее сосед. Мужчина не справляется с воспитанием четвероногих – собаки агрессивны и часто разгуливают по улице сами по себе.

Недавно алабай разодрал песика соседки Бондарчук. "Он съел ее голову, все ее внутренности", – поделилась чудовищными подробностями знакомая Натальи Сергеевны. По словам соседки режиссера, сама она чудом осталась жива – отбилась от разъяренного кобеля палкой, которую нашла неподалеку.

Управу на хозяина собак Наталья Бондарчук и ее соседи пока не нашли. Два года назад псы напали на няню с ребенком. Женщина собой закрыла малыша. Этот жуткий эпизод не вразумил владельца алабаев. Мужчина утверждает, что содержит питомцев в вольере, но иногда они делают подкоп и выходят на улицу.

Наталья Бондарчук уверена, что добром эта ситуация не кончится. Режиссер считает, что собак надо отдать в питомник, где им будет обеспечен должный уход и внимание. Ликвидировать собак, заметила знаменитость, не нужно.