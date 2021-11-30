"Люблю тебя каждое мгновение": 52-летняя Бондарчук испытала счастье материнства

Светлана Бондарчук показала редкий снимок детей от режиссера.

Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. Сначала говорили, что причиной разрыва стала новая любовь режиссера – сексуальная артистка Паулина Андреева. Потом выяснилось, что Светлана Бондарчук ушла к Омару Газаеву, элитному стоматологу, который якобы ради нее бросил супругу и маленького ребенка.

"Я ощущала одиночество, даже когда не была одинокой. Можно и в семье быть одинокой", – говорила тогда скучающая Бондарчук в интервью.

Сейчас бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Светлана Бондарчук на днях тепло поздравила в своем "Инстаграм" сына Сергея, которого родила от Федора Бондарчука в 1991 году. Сыну пары исполнилось уже 30 лет.

В кадре Сергей предстал еще совсем ребенком, он сидел рядом с сестрой Варварой. Бывшая жена Бондарчука отметила, что счастлива быть мамой таких замечательных детей.

"Как же прекрасно быть твоей мамой. Я тебя люблю каждое мгновение жизни и хочу, чтобы ты был самый красивый на земле. С днем рождения, Сережа!" – написала Светлана Бондарчук.

Ранее "Дни.ру" писали, что Светлана Бондарчук провела публичную беседу со священником Дмитрием Рощиным, обсуждая различные злободневные темы. Знаменитость рассказала, почему ее ютуб-канал "Света вокруг света" не стал таким раскрученным и популярным, как у Ксении Собчак.