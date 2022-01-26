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Шоу-бизнес
"Хочется рыдать": Раненая Нюша взревела под давлением отца

"Хочется рыдать": Раненая Нюша взревела под давлением отца

За красивой картинкой шоу-бизнеса скрывается масса боли и слез. Певица Нюша поведала о личной трагедии.
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В "Инстаграм" певица Нюша продолжает вещать о тяжелом прошлом. В юности ей приходилось работать на износ, так хотел ее отец-продюсер. Недосып, проблемы со здоровьем, отсутствие времени на личную жизнь сломили звезду. Каждый новый день был похож на предыдущий.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

"Я оказалась заложником своей популярности", — с горечью отметила артистка. Ей приходилось мириться с дикой усталостью, бесконечными гастролями, светскими мероприятиями. Мало было выглядеть хорошо, надо было радовать публику своими выступлениями.

Вокалистку захлестнуло отчаяние. Однажды ее пригласили на церемонию вручения наград, чтобы вручить приз. Вопреки желанию певица Нюша пришла туда и едва сдержала эмоции.

"И вот я сижу на премии и понимаю, что должна радоваться, улыбаться на камеру, а мне хочется рыдать", — вспомнила то время знаменитость.

Вернувшись домой, артистка взревела от бессилия. Со слезами на глазах девушка поняла тщетность звездного бытия. Она была ранена осознанием того, как прожигает бесценное время в погоне за славой и рейтингами. Больше певица Нюша так не могла.

"Это была точка, когда я поняла, что жизнь не заключается в том, чтобы только добиваться успеха", — призналась светская львица.

Надо было решать проблему, и звезда обратилась к отцу-продюсеру, чтобы снизить рабочую нагрузку. Однако просьбу артистки не удовлетворили. Ей заявили, что надо пахать дальше, иначе денег у команды не будет. Певица Нюша не могла пойти против близкого человека и смирилась с его требованиями.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 17:28 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену

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