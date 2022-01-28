"Какое лицемерие": Шоу "Дом-2" подарило экс-участникам трешку в Москве

Говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Бывшие герои шоу "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин доказали обратное.

Самая долгая телестройка в России помогает людям найти любовь и заботится о своих выходцах. Даже вдали от шоу "Дом-2" экс-участники остаются популярными. Проект дает им не только широкую известность, но и потрясающие награды за старание.

Некоторое время назад стартовал конкурс среди бывших героев программы. Они боролись за желанный приз — трехкомнатную квартиру в Москве. Удача улыбнулась лишь одной паре. Победителями стали Майя Донцова и Алексей Купин — семейная чета.

Однако в условиях выигрыша есть оговорка. Шоу "Дом-2" подарило жилье не в собственность, а в бесплатную аренду. Проще говоря, победителям дают пользоваться столичной трешкой, за которую не надо платить. Выгода налицо, хоть и не максимальная.

Тем не менее зрители проекта считают, что Майя Донцова и Алексей Купин одержали триумф нечестным путем. Возмущенные пользователи Сети затравили их оскорблениями и едкими замечаниями. По мнению многих, награды были достойны другие конкурсанты.



"Какое лицемерие, Майя. Понятно же, что давно все решено было. Прям неожиданность", "Такие неинтересные и скучные", "Испытание не прошли оба и квартиру выиграли", "За сколько продались?", "Хватит врать людям!" — отреагировали зрители шоу "Дом-2".