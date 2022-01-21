Полиция вышла на след преступников после скандального ограбления вдовы Градского

После смерти мэтра его родные и близкие до сих пор не могут прийти в себя. Вдове Александра Градского сейчас приходится переживать все новые удары.

Несколько дней назад на Марину Коташенко напали. Она выехала из элитного особняка супруга, но на трассе ее настигли преступники, которые якобы организовали ДТП. После они сели в автомобиль к вдове легенды и потребовали, чтобы она отвезла их в свой дом и отдала все деньги. Они были вооружены и угрожали ей.

Коташенко выполнила их требования и отдала злоумышленникам сто миллионов рублей, которые лежали в доме. Лишь через несколько часов она прибыла в полицию, чтобы написать заявление. Многие близкие и поклонники артиста убеждены, что она якобы могла спланировать подобное, чтобы оставить других без наследства. Другие же лишь сочувствуют женщине, пережившей такое горе.

Ни одна из версий пока не доказана. При этом никто не понимает, почему такая молодая Марина Коташенко хранила круглую сумму в доме и не подумала о том, что это может быть опасно. На этот и другие вопросы пока ответов нет. Однако сегодня стало известно, что полиция вышла на след преступников.

Напомним, после ограбления Марина Коташенко довезла грабителей до соседнего поселка, где они пересели в "Мерседес" белого цвета, Сообщается, что полиции удалось найти автомобиль без номерных знаков. Судя по слою снега, он простоял на улице несколько дней. Сотрудники вышли и на владельца. Он сообщил, что обменял свой автомобиль на этот. Свою иномарку он отдал некоему Умеду Джабарову. Пока и сам Джабаров утверждает, что якобы продал машину другому человеку.