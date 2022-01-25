Подозреваемого в вооруженном ограблении вдовы Градского задержали в столице: Ранее судимый

Некоторое время назад на вдову Александра Градского напали. Тогда мнения пользователей Сети разделились.

Марина Коташенко уехала из дома, но на трассе в нее врезалась иномарка. Мужчины быстро оказались в ее машине и принялись угрожать. У злоумышленников было оружие. Тогда она отвезла их в особняк покойного супруга и отдала сто миллионов рублей. Через несколько часов вдова прибыла в полицию, чтобы написать заявление. Она сообщила, что довезла преступников до другого поселка, чтобы там они пересели в другую машину.

Многих смутили два момента в этой страшной истории. Во-первых, почему такая молодая женщина хранила круглую сумму наличными в доме. Во-вторых, почему она сразу же не отправилась в полицию, чтобы преступников могли поймать по горячим следам. Сама вдова Александра Градского объяснила публике, что просто слишком сильно нервничала и пыталась прийти в себя.

Некоторые люди тут же принялись подозревать Марину Коташенко в том, что ограбление – якобы ее рук дело. Они указали, что вдова могла сама организовать подобное, чтобы лишить остальных наследства. Информация так и не подтвердилась. Недавно стало известно, что сотрудники полиции обнаружили тот самый автомобиль, но без номеров.

Теперь же сотрудники задержали первого подозреваемого. Как сообщает RT, его заметили на одной из центральных станций метро при помощи камер. В МВД России информацию подтвердили. Мужчина 1994 года рождения оказался "ранее судимым". Журналисты следят за развитием событий.

