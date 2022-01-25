Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Вторник
25 января
Лента новостей
18:35
Украинское СМИ: Киев выполнил требование России ради переговоров
18:22
58-летний Верник госпитализирован с коронавирусом
18:17
"Для меня это как орден": от чего Максим Аверин на седьмом небе от счастья
18:09
"Не планировала детей": певица Валерия ошеломила честным признанием
17:59
"Обидно": лохматая Лазарева выпучила глаза от возмущения
17:43
Падения, оскорбления и провалы в памяти: самые нелепые ситуации с Джо Байденом
17:22
Мать-кукушка обвинила брошенного Милохина в игноре
17:21
В Новокузнецке по вине подростка произошла массовая авария
17:19
Обнародованы детали жестокого избиения режиссером "Бригады" известного актера
17:17
"Больно бьет по голове": Скрюченную изможденную Нюшу постигла горькая участь
17:15
"Я не одна": Бородина сделала заявление об отношениях после развода
16:38
Лишившаяся денег пенсионерка Долина вышла из себя
16:35
"Убогое позорище": россиянки взорвали соцсети продолжения сериала "Секс в большом городе"
16:35
Уставшая от бытовухи Нинидзе обесценила Виторгана: Чужой человек!
16:24
"Похожа на транса": Голая Бузова порезвилась с таинственным спутником
16:17
"Я растерялась": потрясенная дочь рассказала о появившихся перед смертью детях у Меньшова
16:11
Хулиганы обстреляли машину жителя Апрелевки
16:07
Оголившегося Ревву застукали в кустах с рукой в трусах: Пошлятина на грани
16:03
Оскандалившаяся Волочкова прикрыла срам подарком подруги
15:50
Стычкин не устраивает сцен ревности кувыркающейся с другим Сутуловой
15:48
"Тупой сукин сын": Байден обозвал задавшего неудобный вопрос журналиста
15:46
"Как себя вести": жена неприятно шокировала раздувшегося от болезни Малахова
15:40
Заболела? Кудрявцева напугала россиян оголенным телом в кровоподтеках
15:31
"Мы в ужасе": Семенович взвыла из-за дикого обмана
15:27
"Боже": Роющий могилу жене-старухе Солнцев резко почернел
15:16
Вскрылись детали состояния тяжелобольного победителя "Голоса": Сложно, непрогнозируемо и долго
15:15
В Тюменской области сошел с рельсов локомотив поезда
15:01
Обидел блогера: неосторожная шутка может обойтись Харламову в миллион рублей
15:01
Игнорирует мачеху Брежневу и покоряет украинский "Голос": какой растет младшая дочь Меладзе
15:01
"Сахарный диабет": располневшей после родов Нюше вынесли приговор
14:52
Зудина отрывалась на танцполе, а Волкова пела: как Банщикова из "Ищейки" отпраздновала 47-летие
14:41
Вскрылась пугающая правда о последних днях жизни тяжелобольной вдовы Мягкова: На стук не отвечала
14:41
Опозорившегося Билана высмеяли на глазах у миллионов: Как можно такое произносить?
14:36
Скукожился от холода: снявший штаны 48-летний Фомин показал волнующий разум интим
14:30
В Петербурге официантка облила гостя спиртным и подожгла
14:27
Неужели беременна? Рванувшая к врачу Кудрявцева засветила пышный живот
14:04
Глюкоза показала интим с любимым: Сколько можно трясти телесами?
14:04
"Это самое гадкое, что может быть": Елена Яковлева о сложном выборе в "Склифосовском"
13:57
Не отходит ни на шаг: Билана заметили с красавицей-блондинкой
13:55
Гришаева в розовой ночнушке прильнула к коллеге
13:53
Арзамасова сделала выбор между карьерой и семьей: Не обсуждается
13:36
Куда пропали брови: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа
13:33
"Стали мужем и женой": Паршута и Тишман поженились в необычном ЗАГСе
13:32
Командующий ООС Украины назвал возможную дату эскалации в Донбассе
13:21
Пугачева под ярким роскошным париком всю жизнь носит траурную повязку
13:02
В Таиланде разъяренные обезьяны перекрыли дорогу
13:00
"Обещание разнузданного секса": почему не сложились отношения Макаревича с известной ведущей
12:54
Дергающиеся Королева с мамой в странных нарядах вызвали оторопь: В цирк пора
12:52
За сутки в России ковидом заразились 67 809 человек
12:48
Доведенный до изнеможения Дмитрий Нагиев: Апогей гнусности и гадости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши
Оранжерея в номере и украшения на 12 миллионов: Бузова купается в роскоши после дня рождения
Обнимай меня ножками: снявшего штаны Колдуна засняли во время нежностей с мальчиком
Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно
Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали
Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Больно бьет по голове": Скрюченную изможденную Нюшу постигла горькая участь

"Больно бьет по голове": Скрюченную изможденную Нюшу постигла горькая участь

Популярная певица Нюша поставила на кон собственную жизнь.
прочитано 199 раз

После вторых родов певица Нюша (Настоящее имя Анна Шурочкина, — Прим. ред.) заговорила с поклонниками о пути к славе. С юных лет она начала гастролировать по миру, так как ее продюсировал отец — бывший солист группы "Ласковый май". Уже в 22 года работа заменила девушке все остальное.

ПО ТЕМЕ

"Сахарный диабет": располневшей после родов Нюше вынесли приговор

 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Артистка рассказала, какой тяжелый путь ей пришлось пройти. Порой она давала по три концерта за одну ночь и каждый день пахала на потеху публике. Вокал и танцы отнимали очень много энергии, которые было некогда восстанавливать. В самолетах звезда скрючивалась в позе эмбриона, чтобы поспать. Полноценное питание ей заменили шоколадки и фастфуд.

Через некоторое время изможденную звезду постигла горькая участь. Тело забило тревогу — образ жизни до добра не довел. Появились проблемы со спиной, певица Нюша "отключалась" прямо на ходу и почти перестала появляться дома.

Кроме того, артистка потеряла чувство реальности — не могла адекватно воспринимать действительность, путала время, даты. Девушка оказалась истощена как морально, так и физически.

"Когда забываешь про себя — это больно бьет по голове", — заявила певица Нюша в "Инстаграм".

Теперь же у знаменитости все хорошо. Она вышла замуж и родила двоих детей. Певица Нюша часто путешествует и наслаждается богатой жизнью. Сумбурную молодость и работу на износ сменило материнство и душевный комфорт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 17:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нюша появилась перед президентом в провокационном наряде

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта

Вскрылась правда
Шоу-бизнес

Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над 4-летней внучкой

Он задержан
Шоу-бизнес

Пугачева под ярким роскошным париком всю жизнь носит траурную повязку

По кому скорбит певица
Шоу-бизнес

Подозреваемого в вооруженном ограблении вдовы Градского задержали в столице: Ранее судимый

Всплыли детали

Гороскоп

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Здоровье

За сутки в России ковидом заразились 67 809 человек
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

Хулиганы обстреляли машину жителя Апрелевки
В Тюменской области сошел с рельсов локомотив поезда
В Ленинградской области женщина погибла во время крещенских купаний
В Иркутске прикрыли крупную нарколабораторию
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+