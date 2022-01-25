"Больно бьет по голове": Скрюченную изможденную Нюшу постигла горькая участь

После вторых родов певица Нюша (Настоящее имя Анна Шурочкина, — Прим. ред.) заговорила с поклонниками о пути к славе. С юных лет она начала гастролировать по миру, так как ее продюсировал отец — бывший солист группы "Ласковый май". Уже в 22 года работа заменила девушке все остальное.
Артистка рассказала, какой тяжелый путь ей пришлось пройти. Порой она давала по три концерта за одну ночь и каждый день пахала на потеху публике. Вокал и танцы отнимали очень много энергии, которые было некогда восстанавливать. В самолетах звезда скрючивалась в позе эмбриона, чтобы поспать. Полноценное питание ей заменили шоколадки и фастфуд.
Через некоторое время изможденную звезду постигла горькая участь. Тело забило тревогу — образ жизни до добра не довел. Появились проблемы со спиной, певица Нюша "отключалась" прямо на ходу и почти перестала появляться дома.
Кроме того, артистка потеряла чувство реальности — не могла адекватно воспринимать действительность, путала время, даты. Девушка оказалась истощена как морально, так и физически.
"Когда забываешь про себя — это больно бьет по голове", — заявила певица Нюша в "Инстаграм".
Теперь же у знаменитости все хорошо. Она вышла замуж и родила двоих детей. Певица Нюша часто путешествует и наслаждается богатой жизнью. Сумбурную молодость и работу на износ сменило материнство и душевный комфорт.