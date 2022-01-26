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Шоу-бизнес
"Закрыться в своей раковине и побыть с собой": Чехова напугала депрессивным заявлением

"Закрыться в своей раковине и побыть с собой": Чехова напугала депрессивным заявлением

Российская ведущая Анфиса Чехова отдохнула на Сейшелах. Она порадовала фанатов откровенными снимками с пляжа.
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Кадры Анфисы Чеховой с отдыха не перестают покорять поклонников. Недавно артистка поделилась, что на Сейшелах не так то уж и хорошо, как кажется. Она призналась, что вода была слишком холодная, и они с приятельницей даже не купались.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Зато 44-летняя Чехова привезла с собой из отпуска множество откровенных фотографий с пляжа. На днях она выложила очередной снимок и призналась, что это последнее фото с Сейшел.

По словам Анфисы Чеховой, сейчас она не слишком откровенна с подписчиками и просто выкладывает очередной кадр "на автомате" и чаще всего хаотично. Она добавила, что зачастую не рассказывает о личном.

"На сегодняшний день мне совсем этого не хочется. Я погружена в себя, и все что мне хочется – это закрыться в своей раковине и побыть наедине с собой", – написала Чехова.

Что случилось со звездой, и почему у нее такое депрессивное настроение, не известно. Однако Анфиса Чехова уточнила, что для нее кажется некомфортным социальное пространство. У нее нет сил снимать истории и рассказывать что-то интересное и умное. Она поблагодарила поклонников за то, что они остаются с ней даже в такие трудные минуты.

Поклонники поддержали Анфису Чехову и предположили, что у нее депрессия.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 17:00 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость943601
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Ой, с какой помойки она приползла? Давно не было про неё слышно...
1

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