"Голышом на обзор": Чехова в кружевных трусиках полизала сладкие шарики на камеру

Анфиса Чехова поразила провокационными кадрами.

Ведущая гордится своими пышными формами, поэтому нередко радует подписчиков провокационными фотографиями. Анфиса опубликовала фото у бассейна в черном кружевном белье. На одном из снимков Чехова в провокационной позе облизывает сладкие шоколадные шарики.

Поклонники не смогли пройти мимо таких откровенных фотографий. "Не может быть настолько шикарно", "Приятно смотреть на Женщину! Все гармонично и женственно!", "А для чего выставлять себя на показ. Мода пошла голышом на обзор выставлять", "Классное белье, как и фигура его хозяйки!", "Шикарная женщина", "Нет ничего святого, нет ничего личного, нет ничего интимного, все теперь на виду", "Огонь пожар", "Анфиса, что вы с нами делаете", – написали комментаторы.

Ранее Анфиса Чехова в очередной раз загремела в скандал с ретушью. После того, как звезда сбросила лишние килограммы, в Сети постоянно ходят слухи о том, что она очень сильно редактирует свои фото. Ведущая выложила фото с отдыха в Абу-Даби, на которых подписчики заметили странную полосу на животе. Одни решили, что это шрам от пластической операции, другие же увидели в нем неудачный фотошоп. Анфиса сильно переживает из-за подобных обвинений, ода даже прошла проверку на детекторе лжи.