Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Вторник
25 января
Лента новостей
10:26
Закинь ножки на плечи: 74-летнюю Васильеву в эротичной позе засняли с цветущим Шифриным
10:24
Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над 4-летней внучкой
10:11
В Иркутске прикрыли крупную нарколабораторию
09:51
Бледанс взорвалась после слухов об отправленном детьми в приют Куравлеве: Никто его не сдавал!
09:08
"Порадую парней": красавчик Колдун раскрыл простой cекрет своей железобетонной потенции
09:05
Как Запад накаляет обстановку между Россией и Украиной
09:02
Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта
08:54
"Многие боятся заниматься": оказавшаяся без Виторгана Нинидзе рассказала о новой страсти
08:51
51-летнего Маликова засняли с любимым: Сел на шею и радуется
06:42
"Нет!": дочь Нюши по имени Симба издает зверский рык
04:31
Кожа да кости: бесстыжая Ходченкова сбросила лифчик на пляже
02:38
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
00:12
День мученицы Татианы: что нельзя делать 25 января
22:09
Трамп об украинском кризисе: При мне никогда бы этого не произошло
21:48
"Вышел в шортах, а тут сугробы": Билан встревожил публику странным признанием
21:29
Политолог Небоженко назвал неубедительными выступления Зеленского "со страшными речами": Президент устал
21:15
"Утопила": с Асмус случилось ужасное
21:13
В Смоленске произошла авария с участием 5 машин
20:39
Лукашенко созывает парламент в срочном порядке
20:35
"Жуть": Оксана Самойлова вызвала отвращение складками на животе
20:33
В Москве неизвестный обстрелял прохожего из травматического оружия
20:04
"Показывай попку почаще": оголившаяся Лорак возбудила народ
19:55
Москвичей предупредили о полуметровых сугробах на текущей неделе
19:54
Как в Нагорном Карабахе: украинский политик Мураев предупредил о провокации в Донбассе
19:12
Хлебникова покажет россиянам изуродованное пламенем лицо
18:57
Песков назвал условие для новой встречи Путина и Байдена
18:49
Хилькевич серьезно травмировалась: Ни присесть
18:32
В Калининграде водитель избил таксиста из-за конфликта на дороге
18:25
Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно
18:12
Куликова из "Склифосовского": Понимала, что надо поднять голову, но была скована зажимом и ужасом
18:03
Политолог Стоянович о наращивании сил НАТО в Восточной Европе: Надо ли было позволять?
17:48
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
17:42
В Подольске вор обокрал салон сотовой связи на миллион рублей
17:34
Чем закончится шестой сезон "Ищейки" с Анной Банщиковой
17:25
Обессиленная Бородина пожаловалась на последствия болезни
17:15
А как же банщик? Волочкову сняли в объятиях другого
17:02
"Лечит душу": Бабкина променяла молодого хахаля на старого деда
16:54
"Она истерит": устроившую очередной скандал Волочкову отправили к специалисту
16:53
Кейт Миддлтон ошарашила щедростью: Подарила больным малыша
16:42
"Кто-то приходит, кто-то уходит": Аверин о текучке кадров в сериале "Склифосовский"
16:41
Жуков сделал громкое заявление из-за жуткого убийства
16:38
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
16:31
В Подмосковье запуск салюта у жилого дома обернулся потасовкой
16:29
Перекошенная Собчак взвыла из-за поездки с Богомоловым: Плачу и бьюсь головой
16:23
Содержащая безработного мужа Седокова лишилась жилья
16:11
"Надо было уже без трусиков": выставившая напоказ интимное место Толкалина вызвала ажиотаж
16:09
"Все конечности остались": известный ведущий усох на глазах
16:09
Скандальный развод с Пеговой, алкоголизм и страшный диагноз: что стало с Дмитрием Орловым
16:08
Внешний вид обколотого Панина вызвал оторопь
15:59
В Кремле предупредили о возможном нападении Украины на Донбасс
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
Оранжерея в номере и украшения на 12 миллионов: Бузова купается в роскоши после дня рождения
Обнимай меня ножками: снявшего штаны Колдуна засняли во время нежностей с мальчиком
36-летний Алибасов-младший решил жениться на 83-летней Шукшиной
Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта

Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта

Вдова Александра Градского, по мнению многих фанатов, является загадка.
прочитано 1028 раз

Как оказалось, последняя жена исполнителя не была до конца честна с общественностью. Недавно журналисты выяснили, что украинская модель изменила как место, так и год рождения. Изначально все думали, что родной город женщины – Киев, однако стало известно, что она родилась в Житомире. Это небольшой городок с населением около двухсот пятидесяти тысяч человек.

ПО ТЕМЕ

"Были столкновения": вскрылась правда об отношениях умершего Градского с женой

 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Но это еще не все тайны. Оказывается, Марина Коташенко на несколько лет старше, чем предполагала общественность. Так, ей примерно сорок один год. Кроме того, корреспонденты нашли несостыковки в образовании супруги Градского. Выяснилось, что она окончила не институт, а всего лишь техникум в Чернигове. При этом Марина наотрез отказалась комментировать сложившуюся ситуацию. Так что ее жизнь стала еще более загадочной для публики.

Стоит отметить, что журналисты также узнали, что еще при жизни музыканта Коташенко явно нуждалась в средствах. Такой вывод сделали из-за того, что в интернете было найдено множество объявлений о продаже имущества: детской одежды, обуви и так далее. Возможно, несмотря на любовь, Градский все же не давал достаточно денег молодой жене на личные расходы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 09:02 Источник: "Комсомольская правда" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений

комментарии

Ответить:

Гость ольга
Пожаловаться Ответить
Оказался Жлобом наша Звезда!! Почему то меня это не удивляет!! Что Вы к ней привязались!!! Больше нечем заняться ?? Пишите о ворах!!! Пишите о чиновниках!!! На каких ШИНШЕЛАХ сейчас их дворцы украденные у народа!!!
Гость943403
Пожаловаться Ответить
Неуважаемые любители копаться в чужом белье! Перестаньте засорять эфир и медиапространство обсасыванием чужих жизней, особенно ушедших и скорбящих об утрате их близких. Вспомните о том, что вы люди! Обратите внимание на свою жизнь и жизнь своих близких. Всем добра !
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все

Раскрыты детали лечения
Шоу-бизнес

Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали

Певица вышла на связь
Шоу-бизнес

Почему Федосеева-Шукшина загремела в дом престарелых

Почему дочери не забрали ее к себе?
Шоу-бизнес

"Жена это терпела": Миллиардер Градский утешал любовниц под старость лет

Вот она – расплата за любовь

Гороскоп

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Здоровье

В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Иркутске прикрыли крупную нарколабораторию
В Калининграде водитель избил таксиста из-за конфликта на дороге
В Подольске вор обокрал салон сотовой связи на миллион рублей
В Подмосковье запуск салюта у жилого дома обернулся потасовкой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+