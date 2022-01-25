Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта

Вдова Александра Градского, по мнению многих фанатов, является загадка.

Как оказалось, последняя жена исполнителя не была до конца честна с общественностью. Недавно журналисты выяснили, что украинская модель изменила как место, так и год рождения. Изначально все думали, что родной город женщины – Киев, однако стало известно, что она родилась в Житомире. Это небольшой городок с населением около двухсот пятидесяти тысяч человек.

Но это еще не все тайны. Оказывается, Марина Коташенко на несколько лет старше, чем предполагала общественность. Так, ей примерно сорок один год. Кроме того, корреспонденты нашли несостыковки в образовании супруги Градского. Выяснилось, что она окончила не институт, а всего лишь техникум в Чернигове. При этом Марина наотрез отказалась комментировать сложившуюся ситуацию. Так что ее жизнь стала еще более загадочной для публики.

Стоит отметить, что журналисты также узнали, что еще при жизни музыканта Коташенко явно нуждалась в средствах. Такой вывод сделали из-за того, что в интернете было найдено множество объявлений о продаже имущества: детской одежды, обуви и так далее. Возможно, несмотря на любовь, Градский все же не давал достаточно денег молодой жене на личные расходы.