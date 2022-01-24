"Пойти на поводу ": чем вдова Градского надавила на музыканта перед смертью

Недавно Наталья Градская, двоюродная сестра ныне покойного Александра Градского, сделала шокирующее заявление. По ее мнению, Марина Коташенко могла заставить музыканта жениться на себе. Родственница певца считает, что брак актрисы и исполнителя является недействительным.
"Александр Градский – это человек с большой буквы, с твердой жизненной позицией. Я не могу поверить в то, что он мог пойти на поводу и принять решение, противоречащие его личному мнению. Я считаю, что это обдуманное решение, принятое в связи с причинами, которые всем хорошо известны", – не согласилась с мнением Натальи Кисо Оля.
Блогер постарался проанализировать ситуацию, сложившуюся в семье Градского и Коташенко. Девушка предположила, что могло стать причиной таких слухов, которые до сих пор крутятся вокруг умершего несколько месяцев назад исполнителя хитов "Как молоды мы были" и "Песня о друге".
"Марина Коташенко прожила с Александром Градским довольно долгую совместную жизнь. Родила ему двух детей. И да, дети могут быть огромным фактором позволяющим склонить человека к принятию того или иного решения. Все хотят, чтобы их дети жили в достатке. И, конечно, чтобы избежать лишних судебных тяжб, Коташенко могла надавить на Градского при помощи их общих детей", – высказался эксперт.