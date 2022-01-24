"Жена это терпела": Миллиардер Градский утешал любовниц под старость лет

Россияне массово обсуждают ограбление вдовы Александра Градского на 100 миллионов рублей. Одни считают, что женщина сама себя ограбила, чтобы уменьшить наследственную массу. Другие же верят, что Марина Коташенко всего лишь жертва, которую затравили и обвинили в алчности.
В прессе не раз отмечали, каким богачом был композитор. Помимо баснословных финансовых накоплений, артист оставил имущество стоимостью в миллиард рублей.
Известно, что Александр Градский официально расписался со своей партнершей практически на смертном одре. Около 20 лет Марина Коташенко приходилась ему лишь гражданской женой. Когда мужчина сожительствовал с молодой блондинкой, многие подозревали, что в их отношениях не все гладко.
Актриса Людмила Цветкова сделала смелое заявление о семье музыканта и модели. По ее словам, Александр Градский утешал любовниц под старость лет, а Марина Коташенко закрывала на это глаза.
"Они жили прекрасно вместе, и он ее любил, у него были и другие женщины, но она это терпела", — выразилась знаменитость.
По какой причине избранница мэтра мирилась с изменами, Людмила Цветкова не уточнила. Хотя ответ и так лежит на поверхности: либо слишком сильно любила Александра Градского, либо боялась остаться одна с двумя детьми.