"Были столкновения": вскрылась правда об отношениях умершего Градского с женой

Домработница Градского поведала о его отношениях с молодой женой.

После смерти Александра Градского поклонников заинтересовали его взаимоотношения с супругой. Публика гадает, действительно ли они жили счастливо. Этой информацией поделилась работающая уже несколько лет в доме музыканта домработница.

По ее словам, молодая супруга с заботой и уважением относилась к певцу. Именно поэтому Градский ее очень любил. При этом женщина не отрицает, что порой исполнитель даже ревновал возлюбленную. Впрочем, это неудивительно, ведь у пары была достаточно большая разница в возрасте. Так, певец знал расписание жены и мог неожиданно вернуться домой.

Также домработница отметила, что в семье Градского были и некоторые конфликты. "Были столкновения", – заявила она. Однако женщина добавила, что выясняли отношения супруги лично, скрывая ссоры от прислуги. Так, они даже могли попросить работников уйти подальше.

Кроме того, домработница рассказала об отношениях вдовы Александра с его взрослыми детьми. По ее словам, наследники артиста не любили молодую супругу отца. Так, она сказала, что у Даниила была ревность, ведь Мария с ним примерно одного возраста. Однако при жизни исполнителя дети не показывали свою недоброжелательность.