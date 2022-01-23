Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте

Известную актрису Татьяну Васильеву в детстве растлил педофил. Об этом 74-летняя знаменитость рассказала в свежем интервью.
С сексуальными домогательствами Васильева впервые столкнулась в возрасте четырех лет. К будущей знаменитости приставал человек, которого она хорошо знала. Друг родителей актрисы оказался извращенцем.
Педофил, призналась Татьяна Григорьевна, следил за ней, постоянно находился где-то рядом. От действий извращенца Васильева страдала много лет.
"Это было детство, отрочество и юность", – поведала знаменитость.
Кошмар, говорит Васильева, закончился только после ее отъезда в столицу. Поведать о пережитом ужасе маме и папе Татьяна Григорьевна так и не решилась, хотя много раз собиралась. Артистка уверена, что ее родители не "пережили бы" этой правды.
Татьяна Васильева уверена, что преступления сексуального характера можно искоренить оглаской. Актриса поддерживает решение Елены Прокловой поведать общественности о приставаниях режиссера Олега Табакова. Татьяна Григорьевна надеется, что артистке стало легче посте того, как она обнародовала правду.