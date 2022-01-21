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21 января
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Шоу-бизнес
"Наживиться на смерти": Раздавленная вдова Градского потерпела фиаско

"Наживиться на смерти": Раздавленная вдова Градского потерпела фиаско

Стало известно о положении Марины Коташенко. Вдова Александра Градского отдала деньги злоумышленникам и теперь за это расплачивается.
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После кончины легендарного музыканта скандалы никак не утихают. Всех лишила покоя его жена Марина Коташенко, которую обвиняют в инсценировке ограбления. Бандиты одним махом сорвали 100 миллионов рублей, которые при жизни заработал Александр Градский.

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Александр Борисович Градский Музыкант

Родня артиста публично высказывала свою точку зрения о случившемся. Так, сын усопшего Даниил не стал отрицать версию о том, что Марина Коташенко подстроила преступление. А сестра покойного Наталья уверена, что именно вдова заварила эту кашу, чтобы обогатиться.

Знакомые и незнакомцы, друзья и враги — все кто ни попадя упрекают убитую горем женщину в корысти и подлости. Но находятся и те, кто поддерживает избранницу Александра Градского если не делом, так словом. Например, в ее защиту высказалась дизайнер Аника Керимова.

"Все нападки на Марину сейчас происходят лишь из-за того, что люди хотят наживиться на смерти Александра Борисовича", — выразилась эксперт по моде. От приятельницы Марины Коташенко стало известно, что вдова раздавлена гнусной травлей и с трудом справляется с этим ударом судьбы. Она потерпела фиаско, пытаясь сохранить свое положение в обществе.

По словам дизайнера, Александр Градский заменил жене отца, ведь взял ее под крыло совсем молодой и неопытной. Теперь возлюбленная мэтра в отчаянии. Она потеряла супруга и влипла в грязный скандал, и от грязи никак не отмыться.


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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 16:38 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений

комментарии

Ответить:

Гость948818
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Куда не плюнь (в какую публикацию), везде утверждается: вдова музыканта вполне могла подстроить ограбление специально в корыстных целях. Вот эти самые подозревальщики не пробовали иногда голову включать? Если бы она организовала это ограбление, то однозначно посадила бы на переднее пассажирское сиденье колоритного "грабителя" в маске и в чёрной «<цензура>», надвинутой на глаза, чтобы впоследствии видео с КПП подтвердило её слова о нападении на неё злодеев в масках. Если бы она хладнокровно организовала это ограбление, то позвонила бы в полицию через час. Ну, через два часа. Но не через семь!
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