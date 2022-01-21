"Уже развелись": Цой откровенно о беде в личной жизни

Известный певец Анатолий Цой рассказал, почему до сих пор не женился. Брак для него – не просто штамп в паспорте.

Победитель шоу "Маска" Анатолий Цой дал откровенное интервью, где поведал о поиске второй половинки. До 25 лет мужчина искал невесту красивую и привлекательную, а затем приоритеты изменились. Сейчас, в 32 года, певец видит рядом с собой девушку с богатым внутренним миром. Однако встретить ту самую пока никак не выходит. Беда.

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По словам певца, в современном мире женщины гонятся за властью, хотят равноправия и всех себе подчинять. Поскольку мужчина вырос в казахской семье с консервативными обычаями, такое его совсем не устраивает. В паре он хочет быть "головой", а его спутница должна быть "шеей".

К браку Анатолий Цой относится с полной серьезностью. Он уверен, что после свадьбы отношениями нужно дорожить и стараться их укреплять. Певец намерен строить любовь по примеру родителей.

"Я знаю некоторых людей, которые поженились, и буквально месяца не прошло — уже развелись. То есть ценность пропала, потому что сейчас свобода слова и свобода человека. Пропала ответственность, пропало чувство чего-то святого. И хочется, чтобы это вернулось", — заявил холостяк.

Анатолий Цой отмечает, что его возлюбленная должна быть мудрой. Бабушка артиста никогда в жизни не перечила своему супругу, но муж всегда делал так, как хотела она. "Это настолько круто, когда женщина своим обаянием и умом может сделать так", — выразился вокалист.