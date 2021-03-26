Осквернили легенду: публика закидала Цоя непристойными фотографиями

Больше года назад Константин Меладзе сообщил прискорбную новость для многих несовершеннолетних девочек. Стоит отметить, что разъяренные поклонницы и во время существования группы сходили с ума.
Солистам MBAND ежедневно приходилось сталкиваться со странностями и последствиями колоссального успеха. По словам Анатолия Цоя, большинство девочек пускались во все тяжкие и присылали музыкантам снимки интимного характера.
"Самое ужасное, пока я был в группе — мне присылали в директ сиськи, жопки. Переходишь на их страницы, а многих из них нет и 18-ти. Твою дивизию! Ужас!", – высказался артист.
К слову, Цой не разделяет такой позиции и крайне негативно реагирует на подобные выходки представительниц прекрасного пола. Молодой человек заверил, что он старовер – для него до сих пор актуальна та история, когда мужчина должен сделать первый шаг.
Распущенность со стороны маленьких девочек лишь отталкивала кумира и провоцировала на серьезную "зачистку" социальных сетей. Даже сейчас, после начала сольной творческой карьеры, Анатолий сталкивает с активными подписчицами. Девушки постоянно комментируют публикации исполнителя и пытаются соблазнить его на просторах интернета. Остается только гадать, поддастся ли Цой искушению.
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