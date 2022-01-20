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Шоу-бизнес
"Девушки вам не по зубам!": съехавшего от жены молодящегося Гальцева спустили с небес

"Девушки вам не по зубам!": съехавшего от жены молодящегося Гальцева спустили с небес

Юрий Гальцев показал новое фото, на котором предстал молодым и бодрым.
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Заслуженный артист России Юрий Гальцев общается с поклонниками через соцсети. На днях 60-летний актер опубликовал архивное фото, на котором предстал с пышной шевелюрой и с гитарой в руках. Поклонники не сразу узнали своего кумира.

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В тексте Гальцев с ностальгией поразмышлял о том, какие раньше были хорошие времена и люди. Акцент артист сделал на девушках, которые раньше были намного нежнее и романтичнее с его точки зрения.

"Остались те еще девушки, которые заказывают старые песни, вспоминая, когда они были принцессами. И носили они платье, а мы их носили на руках!" – написал Гальцев.

Подписчики артиста признали, что в современном мире общество сильно изменилось, особенно женская его половина. Многие отметили, что Гальцев на фото выглядит небывалым красавчиком.

"Такой красивый, молодой"; "Сейчас большинство девушек предпочитают удобство, унисекс заполонил мир, а жаль, девушки-то есть, они вам просто не по зубам, оскомину набьете!" – написали фолловеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Гальцев съехал от жены и живет якобы с молодой любовницей. Мария Насырова годится ему в дочери, но огромная разница в возрасте паре не помеха. При этом известно, что официально Гальцев не развелся.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 15:49 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость943601
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Урод конченный. Во всех смыслах.
ВИКА
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Там не развелся,здесь не зарегестрировал свой роман-гр брак-- Засем ему это надо просто непонятно Дочь его ,как теперешняя гр жена Ничего нет в голове
Гость940765
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Потом миллионы под кроватью окажутся. неужели эти престарелые мужчины не понимают, что она нафиг не нужны этим молодухам.
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