"Девушки вам не по зубам!": съехавшего от жены молодящегося Гальцева спустили с небес

Юрий Гальцев показал новое фото, на котором предстал молодым и бодрым.

Заслуженный артист России Юрий Гальцев общается с поклонниками через соцсети. На днях 60-летний актер опубликовал архивное фото, на котором предстал с пышной шевелюрой и с гитарой в руках. Поклонники не сразу узнали своего кумира.

В тексте Гальцев с ностальгией поразмышлял о том, какие раньше были хорошие времена и люди. Акцент артист сделал на девушках, которые раньше были намного нежнее и романтичнее с его точки зрения.

"Остались те еще девушки, которые заказывают старые песни, вспоминая, когда они были принцессами. И носили они платье, а мы их носили на руках!" – написал Гальцев.

Подписчики артиста признали, что в современном мире общество сильно изменилось, особенно женская его половина. Многие отметили, что Гальцев на фото выглядит небывалым красавчиком.

"Такой красивый, молодой"; "Сейчас большинство девушек предпочитают удобство, унисекс заполонил мир, а жаль, девушки-то есть, они вам просто не по зубам, оскомину набьете!" – написали фолловеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Гальцев съехал от жены и живет якобы с молодой любовницей. Мария Насырова годится ему в дочери, но огромная разница в возрасте паре не помеха. При этом известно, что официально Гальцев не развелся.