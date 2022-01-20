Попавшую в скандал из-за домогательств звезду "Папиных дочек" приложили

Психолог Фарида Красавкина проанализировала слова Ольги Хохловой, которая ошарашила народ своим высказыванием.

Несколько дней назад Ольга Хохлова ввела россиян в ступор после того, как дала комментарий по поводу домогательств в российском шоу-бизнесе. "Мужчины домогаются? Пускай, это прекрасно!" – сказала актриса. Многие набросились на артистку за такие мысли.

"Нормально ли так рассуждать? Конечно же, нет! Я думаю, это сделано ради хайпа, потому что нормальный рациональный человек такого бы не сказал. Так она пытается привлечь к себе внимание. Да, безусловно, с точки зрения нумерологии, она подвержена всем типам искушения. Сюда входят даже зависимости. Просто если человек подвержен всем видам искушения, то сюда можно отнести и такие высказывания, как сказала она. Мне кажется, что это ради хайпа. Потому что такое заявить, я считаю, это не целесообразно", – приложила Фарида Красавкина Ольгу Хохлову.

Психолог попытался объяснить, для чего блондинка могла так оступиться. Оказалось, все дело не только в том, чтобы привлечь к себе побольше внимания.

"Почему такие мысли? Она имеет тенденцию не задумываться о своих поступках. Это, конечно, может повлечь за собой любого рода высказывания. Если бы это было не ради хайпа, она бы высказалась чуть-чуть по другому. Домогаться – это не цензурная лексика. Можно сказать, что мужчины пристают или мужчины делают комплименты. Но сказать, что домогаются, с точки зрения психологии, – это не цензурная лексика", – подытожил эксперт.