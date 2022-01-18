Звезда "Папиных дочек" встала грудью за обвиняемых в домогательствах: Никаких претензий!

В последнее время все больше женщин публично высказываются о домогательствах. Тема харассмента является крайне болезненной.

В России особенно ярко этот момент проявился после высказывания Регины Тодоренко. Несколько лет назад она отметила, что, если женщину бьют в семье, значит она якобы сама в этом виновата. Публика не смогла простить подобное ведущей. Она начала терять контракты и подписчиков. После этого знаменитость принесла публичные извинения и сняла фильм, чтобы показать, насколько сильно она раскаивается.

В США практически каждый день кто-то из звезд обнародует личные истории о том, как они стали жертвами. Недавно и отечественные артистки вступили на этот путь. Так, Елена Проклова на всю страну сообщила о том, как в молодости ее пытался опорочить известный режиссер. Многие поддержали артистку.

Звезда сериала "Папины дочки" прокомментировала ситуацию. Однако смотрит она на нее совсем с другой стороны. Ольга Хохлова сообщила, что всем привлекательным представительницам прекрасного пола внешние данные лишь помогают. "Мужчины домогаются? Пускай, это прекрасно", – подчеркнула знаменитость.

Ольга Хохлова отметила, что, когда мужчины переходят границы, стоит просто объяснить им, что это не совсем интересно. "Никаких претензий!" – высказалась знаменитость. В комментариях к интервью подписчики уже выразили опасения, что артистку якобы может ожидать участь Регины Тодоренко. Однако пока это лишь предположения.