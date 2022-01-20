Попавшая впросак Гузеева взорвалась из-за несправедливости: Нельзя ограничивать людей

Блогер Сергей Зайцев не смог пойти мимо высказывания Ларисы Гузеевой о ковидных ограничениях.

Недавно Лариса Гузеева, прогуливаясь по улицам Берлина, поделилась с подписчиками несправедливостью. Она рассказала, что в Европе сильные ограничения из-за коронавируса. В Германии, по ее словам, никуда нельзя зайти, если у тебя нет QR-кода. "Ты можешь описаться", – взорвалась она. Видимо, звезда и сама попала впросак.

"Ни для кого не секрет, что в Европе жесткие ковидные ограничения. Видимо, Лариса Гузеева впервые с этим столкнулась и поэтому удивилась. Действительно, на контрасте с Россией кажется, что там все очень строго. Наша страна демократично подходит к решению проблем. Я как ведущий постоянно присутствую на публичных мероприятиях, где одновременно находится большое количество людей. Я считаю, что здоровье – дело каждого. Мы сами принимаем решения, идя на риски. Нельзя полностью ограничивать людей", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Сергей Зайцев.

Блогер уверен, что и в России в будущем может быть подобная ситуация. Напомним, что некоторые говорят об еще одной волне пандемии в скором времени.

"Сейчас в Европе более обостренная ситуация с ковидом, поэтому и меры у них жестче. Как только в России будет сильный рост заболеваемости, опять будут вводиться ограничения. Эта ситуация циклична. Поэтому я считаю нормальным ослабления ограничений в период спада заболеваемости в стране", – подытожил он.