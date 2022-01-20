"Ты можешь описаться": Гузеева взвыла из-за жестких ограничений

62-летняя Лариса Гузеева отправилась в автомобильное путешествие по Европе. Она оказалась шокирована строгими правилами, утвержденными за границей в связи с пандемией коронавируса.

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта теледива показала и рассказала, как обстоят дела в Германии. Так, в стране ввели ужесточения из-за очередного штамма ковида.

Лариса Гузеева продемонстрировала на кадрах безлюдные улицы Берлина. Она клятвенно заверила, что такой свободы, как в России, нет нигде. По словам ведущей, в Германии без QR-кода или свежего ПЦР-теста невозможно никуда попасть. Она объяснила, что даже в туалет там без них не пустят. "Ты можешь описаться", – заявила звезда.

Отметим, что знаменитость давно мечтала отправиться в поездку по Европе на собственном автомобиле. И только сейчас ей удалось это сделать вместе с супругом Игорем Бухаровым.

Напомним, не так давно Лариса Гузеева переболела коронавирусом. К счастью, все сложилась хорошо, и ведущая выздоровела и вернулась к привычному ритму. На днях она поделилась свежим фото без макияжа.

Как писали "Дни.ру", некоторых поклонников встревожил внешний вид артистки. Звезда экрана показалась им слишком бледной и отекшей. Но большинство фолловеров пришли к выводу, что для своего возраста теледива выглядит прекрасно и свежо.

