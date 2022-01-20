"Вышла в тираж, старушка": восхитившая формами Чехова захотела сняться в мужском журнале

Анфиса Чехова показала постройневшее тело.

Артистка отдыхает на Сейшелах, не забывая радовать подписчиков полуобнаженными фото. По словам Анфисы, каждый уголок курорта – как с картинки или фотообоев. Чехова опубликовала снимок в открытом синем купальнике, написав, что могла бы сняться в таком образе для мужского журнала, но ее туда не зовут. "Вышла в тираж, старушка.

Буду радовать своих подписчиков (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда.

Подписчики пришли в восторг от форм похудевшей Анфисы и засыпали ее комплиментами. "Всем бы старушкам, так выглядеть. Вы, шикарная Анфиса", "Красотка, шикарная фигура", "Анфиса, всегда любуюсь и восхищаюсь Вами", "Кажется что время не властно над вами, я помню как был маленьким пацаном и по телевизору вас смотрел и восхищался и сейчас ничего не изменилось", "Какая шикарная фигура", "Самая жгучая красотка на свете", "Вы очень красивая и обаятельная женщина, браво", "Запредельная, даже запрещенная красота!", – написали комментаторы.

Снимки Анфисы Чеховой с отдыха не перестают покорять подписчиков. Недавно артистка поделилась, что вода была слишком холодная и они с подругой не смогли скупаться, зато активно загорали. Анфиса показала, как ищет подходящее расположение, чтобы полежать под солнцем. Подписчики высоко оценили вид и формы 44-летней звезды.