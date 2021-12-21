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Шоу-бизнес
"Видно все": пышногрудая Чехова в красном бикини поразила народ

"Видно все": пышногрудая Чехова в красном бикини поразила народ

Анфиса Чехова в очередной раз отправилась отдохнуть к теплому морю.
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21 декабря телеведущая отмечает День рождения – ей исполняется 44 года. Свой праздник звезда встречает в Хургаде, где она отдыхает вместе с подругой. Перед тем, как стать на год старше, Анфиса Чехова поделилась с поклонниками собственным свежим снимком из отпуска.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Несмотря на то, что ранее звезда жаловалась на холодную погоду, теперь она все же решилась раздеться. На фото пышногрудая Чехова позирует в кокетливом красном бикини на берегу моря. Звезда стоит на пляже на фоне живописного южного неба и демонстрирует свою фигуру в полный рост. Идеальные пропорции и женственные формы актрисы в очередной раз поразили народ.

Анфиса Чехова славится тонкой талией, но при этом выдающейся грудью и пышными бедрами – таким сочетанием природа награждает далеко не всех женщин. Впрочем, телеведущей тоже верят не все, так как ее уже не раз уличали в использовании фотошопа для корректировки своих форм.

"На этом фото видно все... и фильтры" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вы всегда Анфиса такая разная: то красивая, то прекрасная!!!!", "Красотка", "Идеальная фигура," – написали пользователи.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что обнаженная Анфиса Чехова раздвинула ноги перед южными мужиками.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 10:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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