Развалившаяся на песке Чехова произвела фурор: Хочется прикоснуться!

На днях знаменитость улетела отдыхать. Судя по всему, она надеялась на жаркие дни, но погода разочаровала ее. Выяснилось, что температура воды в это время настолько низкая, что зайти в море они с приятельницей так и не смогли. Тогда они отправились обозревать окрестности отеля и загорать.
Оказалось, что вторая задача также вовсе не из легких. Воздух также прогревался достаточно долго, а потому Анфиса Чехова и ее подруга периодически были вынуждены греться в теплых свитерах. Сама знаменитость показала, как они меняют расположение лежаков в зависимости от того, где находится солнце.
Несмотря на холод, настроение у артистки крайне бодрое. Она отметила, что ее день рождения еще никогда не был настолько "нумерологически красивым". Сама себе она пожелала, чтобы дальше все шло не менее четко и опубликовала фото. На кадре артистка в нежном платье расположилась прямо на песке.
Публика ахнула и оставила Анфисе Чеховой множество теплых комментариев. "Такая нежная, хочется прикоснуться!", "Вам словно 15, оставайтесь такой", "Прекрасная и такая солнечная", "Вы словно Афродита, только вышли из пены", "Красивая, интересная, обаятельная женщина", "Вы невероятно хороши", "Королева, я у Ваших ног", – восхитились поклонники.