Россияне обеспокоены состояниям 62-летней Гузеевой после тяжелой болезни: Побледнела, отекла

Не так давно Лариса Гузеева перенесла коронавирусную инфекцию. К счастью, все сложилась хорошо, знаменитость оправилась и вернулась к привычному ритму.

Тогда артистка просто исчезла из соцсетей, а затем посыпались страшные новости. Наученные опытом последних лет поклонники не могли найти себе места. О том, что происходит со знаменитостью, не знал никто, а обсуждали все. К счастью, вскоре она все-таки сообщила в личном блоге, что заразилась, но чувствует себя неплохо, а ничего страшного не предвидится.

Публика слегка выдохнула. Позднее Лариса Гузеева начала публиковать то, как смотрит мультфильмы и благодарить врачей. Она вернулась домой достаточно быстро, но отметила, что бесследно болезнь не проходит. Сейчас знаменитость уже вовсю работает и делится с поклонниками важными моментами своей жизни.

Накануне она поздравила подписчиков с Крещением. Несмотря на то, что в этом году ей уже исполнится 63 года, артистка не стесняется быть такой, какая она есть. На кадре она предстала без макияжа. Знаменитость сняла себя в зеркало. Ее голову покрывал светлый платок.

Поклонники восхитились внешним видом Ларисы Гузеевой. Они указали, что для своего возраста она выглядит просто потрясающе. Однако нашлись и обеспокоенные. Некоторые отметили, что знаменитость "побледнела, отекла" и поинтересовались, как она себя чувствует после болезни. Другие же быстро поставили их на место, указав, что все просто привыкли видеть звезду накрашенной на экране.