"Красивое расставание": Чудом выжившая МакSим рассказала о семейной драме

МакSим поделилась личным.

Артистка опубликовала в своем блоге фото, на котором запечатлены многочисленные бордовые розы. "И как всегда под Новый год красивое расставание! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Марина. Из короткого текста до конца непонятно, с кем именно попрощалась МакSим, однако поклонники тут же стали строить предположения.

В Сети уверены, что певица заговорила о личной драме в отношениях с отцом младшей дочери Антоном Петровым. Хоть Марина особо не распространяется о своей личной жизни, фанаты давно уверены, что артистка была вместе с бизнесменом до этого момента.

В комментариях поддержали МакSим, пожелав ей счастья в наступившем году. "Да уж, эмоциональные качели это дело такое", "Опять дела сердечные", "Не жалей ни о чем, все твое останется с тобой", "И пусть новый год новую страничку откроет, яркую и замечательную", "С Новым годом Мариш, с новой историей! Пусть впереди ждет счастье и большой успех", "С Новым годом! Все к лучшему", "Все будет хорошо! Пусть этот Новый год подарит вам много радостных и счастливых моментов", – написали комментаторы.

Напомним, год у певицы МакSим выдался не самый простой. Летом она тяжело заболела, долгое время находилась в коме на аппаратах искусственного жизнеобеспечения. Врачи давали неутешительные прогнозы, но артистке удалось чудом выжить. Она до сих пор восстанавливается и борется с последствиями болезни.