Чужое лицо: Кравец отшатнулась от вида высохшего Зеленского в гробу

"Умереть в 46 лет, в расцвете сил, на пике формы и карьеры, находясь на райском отдыхе – это чудовищно страшно и несправедливо, – плачет Кравец. – Очень жалко! Очень горько! Несколько раз я совместно с Михаилом участвовала в ТВ-программах, общаясь с ним в кадре и вне эфира. Помню, как мы обсуждали его участие в съемках моего музыкального клипа. Мне был нужен продюсер и сценарист клипа и он идеально подходил как опытный телевизионщик и журналист. Он обещал мне после новогодних праздников встретиться и обсудить...."
Алена Кравец признается, что вид Михаила Зеленского в гробу ее ошарашил. "Это было чужой человек, чужое лицо, – уверяет она. – Заостренные черты лица, впавшие глаза, тонкие губы. Я смотрела и не узнавала этого красавца, резко постаревшего после смерти. Отшатнулась даже".
Специалисты говорят, что как только жизнь заканчивается, в организме запускаются реакции, которые приводят к кардинальным и необратимым изменениям. Это касается и внешности умерших, ведь в кожных, мышечных и хрящевых тканях начинаются негативные процессы. Цвет лица мертвецов всегда становится землистым или практически серым. А трупное высыхание лицевых тканей способствует тому, что нос заостряется, уголки рта опускаются, щеки обвисают.
Напомним, Михаил Зеленский 11 января скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта миокарда. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину.