Чужое лицо: Кравец отшатнулась от вида высохшего Зеленского в гробу

Михаил Зеленский был похоронен на Троекуровском кладбище столицы днем 19 января. Его могила находится рядом с захоронениями коллег – Анатолия Лысенко и Сергея Доренко. Актриса и певица Алена Кравец до сих пор не может прийти в себя от шока.



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