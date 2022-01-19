Сыночек мой: почерневшая от горя мать разрыдалась у гроба Зеленского

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военнослужащего Владимира Зеленского, вследствие чего неоднократно в детстве переезжал и окончил школу в Хабаровске.
Сегодня отец телеведущего вместе с супругой Ириной Зеленской сидел ближе всех к гробу со знаменитым сыном. На них было невозможно смотреть без слез. Потерять единственного ребенка – это тяжелейший удар. Как пела Алла Пугачева: "Не приведи судьба на склоне дней мне пережить родных своих детей".
Рядом с родителями Зеленского были их внуки – 13-летняя София и 9-летняя Полина. Девочки держали за руку бабушку, которая почернела от горя. Она сидела и все шептала: "Сыночек мой..." В один момент ей даже стало плохо.
Родителей, детей и жен Михаила Зеленскому пригласили к гробу проститься последними – без посторонних глаз и камер. В этот пронзительный момент, когда любимый сын, муж и отец уходит в жизнь вечную, очень важно наедине сказать ему последние слова, попросить прощения.
Напомним, Михаил Зеленский 11 января скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта миокарда. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину.