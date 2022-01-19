Что положили в шикарный гроб Зеленского перед закрытием крышки

Священник русской православной церкви Отец Александр провел заупокойную службу по скоропостижно скончавшемуся телеведущему Михаилу Зеленскому. Многие обратили внимание, что батюшка что-то положил в гроб к покойному.

Хоронили Михаила Зеленского в дорогом двухдверном гробу "Канада с колоннами" орехового цвета. На сайтах ритуальных агентств его стоимость начинается доходит до 300 тысяч рублей. Высокая цена объясняется премиальным качеством изделия. Он сделан из массива ясеня и декорирован итальянскими латунными держателями и наконечниками. Внутри домовина отделана бархатом и креп-сатином.



Священник, который проводил заупокойную литургию и пел "И сотвори ему вечную память", перекрестил Зеленского и вложил в правую руку стилиста свернутую в трубочку разрешительную грамоту с молитвой. Она еще называется подорожной и считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в ней идет о грехах усопшего и об их отпущении.

"Господь наш Иисус Христос Божественною Своею благодатию, даром же и властию, данною святым Его учеником и апостолом, во еже вязати и решити грехи человеков, рек им: приимите Духа Святаго, ихже отпустите грехи, отпустятся им...", – говорится в подорожной.



Напомним, в апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова тоже что-то положила в гроб. Тогда появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – призналась Наина Ельцина.