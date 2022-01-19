Друг обвинил сына Градского в вооруженном ограблении: Никто не переубедит

Несколько дней назад вдова мэтра стала жертвой вооруженного ограбления. Полиция разбирается в ситуации, но новые детали не перестают всплывать.

Сама Марина Коташенко ситуацию обрисовала достаточно подробно. Она сообщила, что отправилась по делам, но на трассе в нее врезался другой автомобиль. Из него якобы вышли несколько мужчин, у одного из которых был пистолет. Они начали угрожать женщине и потребовали, чтобы она отвезла их в собственный особняк и отдала ценные вещи.

Именно это вдова Александра Градского и сделала. Ранее сообщалось, что у нее украли около ста миллионов рублей. Многие поддержали Марину, другие же тут же принялись выдвигать собственные версии случившегося. Более всего россиян удивил тот факт, что вдова знаменитости хранила дома такую сумму наличными. Также неоднозначным показалось то, что заявление было подано лишь через пять часов после нападения.

Пока никакой ясности нет, но новые комментарии появляются постоянно. Друг покойного мэтра внезапно решился на эксклюзив. Он заявил, что вдова артиста крайне напугана, и обвинил во всем ближайшего родственника легенды. "Все организовано сыном", – уверенно указал Андрей Караулов. Он указал, что "никто не переубедит" его в этом.

Он отметил, что ситуация в семье Александра Градского была крайне напряженной и выводила из себя и самого артиста. По словам Караулова, сына якобы больше интересовал сейф знаменитости, чем состояние. Пока близкие никак не отреагировали на резкое заявление.