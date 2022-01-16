"Под утро ушла": Раздавленный Виторган рассказал о мучительной смерти супруги

Эммануил Виторган рассказал о тяжелой ситуации.

С матерью своего сына Максима Виторгана Эммануил Гедеонович счастливо прожил много лет. В конце 90-х артист заболел раком, эта новость шокировала всю семью. На всем протяжении тяжелого лечения супруга была рядом с Виторганом. Правда, когда его состояние нормализовалось, сама Алла Балтер стала чувствовать себя плохо. У нее тоже обнаружили онкологию. Артистке сделали операцию, состояние улучшилось, но ненадолго.

Оказалось, что опухоль дала метастазы. Ситуация осложнилась тем, что Балтер была поклонницей альтернативной медицины и предпочитала онкологам гадалок и экстрасенсов. Эммануил Гедеонович уговаривал сильно мучающуюся жену лечь в больницу, но она долго отказывалась. Когда Алла Давидовна согласилась на лечение, оказалось поздно.

Балтер определили в пансионат в Подмосковье, где она фактически доживала свои дни. Состояние было тяжелое, артистка сильно мучилась. В один день Виторгану позвонили из учреждения с заявлением о том, что Алле Давидовне совсем плохо. "Приезжаю в палату, где Аллочка, и убалтываю ее, убалтываю не уходить. Она продержалась ночь, а под утро ушла", – рассказал раздавленный горем артист.