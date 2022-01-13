Убитый горем Виторган сообщил о потере

Эммануил Виторган обратился к своим зрителям и подписчикам.

Артист опубликовал в своем блоге видео, в котором поздравил фанатов с Новым годом, Рождеством и Старым Новым годом, а также обратился к семьям скоропостижно скончавшихся коллег, сообщив о множественных потерях. . В конце прошедшего и начале нового года из жизни ушли многие известные люди, которых Эммануил Гедеонович знал лично, потери сильно ударили по нему.

Внезапная смерть Михаила Зеленского шокировала Виторгана. Убитый горем артист даже опубликовал пост в его память. Напомним, журналист скончался на 47-м году жизни во время отдыха с семьей в Доминикане. Михаилу резко стало плохо, врачи боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать. Предполагается, что причиной смерти стал инсульт.

Эммануил Виторган в видеообращении пожелал всем здоровья и счастья, а также отметил, как важно, чтобы были здоровы близкие. Подписчики поддержали артиста и выразили соболезнования семьям ушедших, а также пожелали здоровья и долголетия Виторгану и его родным.

Накануне Нового года Эммануил Виторган отметил 82-летие. Любимого артиста поздравляли близкие, коллеги, друзья и зрители. После праздника в своем блоге артист обратился с благодарностью ко всем поздравившим и принес извинения, что физически не смог лично ответить всем.