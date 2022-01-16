"Никогда": Взмокшая от слез вдова Зеленского дала громкое обещание

Смерть Михаила Зеленского стала настоящим ударом для российской тележурналистики. Близкие коллеги очень любили ведущего. Его кончина выбила экранных деятелей из колеи. Но куда более страшная беда свалилась на его вдову Милу Рубинчик. В считанные дни молодая красотка превратилась в рыдающую и поникшую в трауре страдалицу.
Недавно женщину показали на шоу Андрея Малахова. Она без прикрас прокомментировала свое несчастье всей стране. Потеряв любимого, блондинка оказалась в совершенно безнадежном положении, ведь Михаил Зеленский умер внезапно для всех. Она даже не успела попрощаться с дорогим сердцу человеком.
Мила Рубинчик даже не представляет, как в дальнейшем сложится ее жизнь, и когда печаль начнет ее отпускать. Однако она уверена в том, что ее теплые чувства к покойному никогда не иссякнут. Брак с Михаилом Зеленским она называет настоящей историей.
"Я никогда не скажу "Миша, я люблю тебя" в прошедшем времени", — громко пообещала вдова журналиста всей стране.
Напомним, Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет, у него остались две дочки. Причиной смерти телеведущего эксперты признали инфаркт. Тело мужчины хотят предать земле в Москве. Для этого присмотрели место на Троекуровском кладбище.