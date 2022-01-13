Лягут рядом: любвеобильного Зеленского похоронят рядом с милым другом Борисова

Как говорят друзья, скорее всего Зеленского похоронят на будущей неделе на Троекуровском кладбище столицы, которое считается филиалом престижного Новодевичьего. Здесь покоятся звезды – певица Юлия Началова, актеры Вера Глаголева и Николай Караченцов, режиссер Борис Грачевский, сценограф Борис Краснов.
А Михаила Зеленского планируют похоронить недалеко от могилы журналиста Ильи Костина – ближайшего друга телеведущего Дмитрия Борисова.
Последний репортаж Ильи Костин для Первого канала вышел в эфир 2 сентября 2018 года. В ту пору Костин уже знал о своем неизлечимом онкологическом заболевании. А 17 апреля 2019-го Ильи не стало. Похоронили его на 17-м участке Троекуровского кладбища, рядом с ушедшей месяцем ранее певицей Юлией Началовой.
Дмитрий Борисов тяжело пережил потерю. Его сегодня часто видят у могилы милого друга с цветами, он же, как говорят, финансово участвовал и в сооружении красивого гранитного памятника. Теперь ведущий "Пусть говорят" сможет навещать и своего коллегу – бывшего ведущего "Прямого эфира".
"Жуткие вести из Доминиканы," – написал потрясенный до глубины души Борисов, когда узнал о кончине Зеленского.
Как писали ранее "Дни.ру", к смерти Зеленского могла привести любвеобильность. Ясновидящая Мирослава Коллавини заявила, что во время экзотического отдыха ведущий якобы питался специальными продуктами, которые содержат высокий процент афродизиаков. "Этим убил себя", – сообщила медиум. Она отметила, что употребление веществ, стимулирующих половое влечение, при гипертонии якобы просто запрещено. По словам Мирославы, Михаил Зеленский "много занимался любовью", что тоже нельзя не учитывать.