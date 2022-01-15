"Останется у разбитого корыта": Кравец о горькой участи любовницы умершего богача Зеленского

Романтический новогодний отдых в жаркой пляжной Доминикане Михаила Зеленского и его гражданской жены Милы Рубинчик закончился трагически досрочно. Сердце телеведущего остановилось внезапно – врачи не смогли спасти его от инфаркта. Впереди самое сложное – репатриация тела в Москву и похороны. А вот потом начнутся судебные тяжбы, считает певица и актриса Алена Кравец.

"Несколько раз я совместно с Михаилом участвовала в ТВ-программах, общаясь с ним в кадре и вне эфира, – рассказала Кравец. – Помню, как мы обсуждали его участие в съемках моего музыкального клипа. Мне был нужен продюсер и сценарист клипа и он идеально подходил как опытный телевизионщик и журналист. Он обещал мне после новогодних праздников встретиться и обсудить...."

А вот о жене покойного ведущего – психологе, авторе YouTube-канала "Прокрастинатор" Миле Рубинчик – Алена высказывается довольно прямолинейно: "Да какая она ему "благоверная", – просто сожительница, насколько я в курсе, по-русски говоря, любовница. У Михаила была хорошая семья (в 2008-2014-м он состоял в браке с Еленой Грушиной, тренером по фигурному катанию – Прим. ред.), двое деток. Потом случилась эта Мила",

Над психологическими занятиями Рубинчик Кравец только потешается. "Я, сама психолог по образованию, коучам и "психологам" новоявленным не верю, поддерживаю Собчак, которая называет подобных знатоков "инфоцыганами", – пояснила Алена.

По ее мнению, Мила забудет все свои уроки "нравственности, счастья и психологии", когда зайдет речь о дележке наследства. "С точки зрения закона она ему никто, – никаких "гражданских жен" в законе нет, – говорит Алена. – У Михаила есть прямые наследники – двое детей, родители. А Мила останется у разбитого корыта, думаю, никакая Доминикана ей в ближайшее время больше не светит, курорты Краснодарского края потянула бы без состоятельного Зеленского".

"А Михаила очень жаль, искренне сочувствую его родителям и детям", – вздыхает сердобольная Алена.

