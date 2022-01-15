Спутавшийся с молодухой после 22 лет брака Агутин раскрыл истинные чувства к жене

Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты с 2000 года.

Артисты познакомились еще в 90-е, в 1998 году у них начались отношения, вскоре пара заключила брак. Больше 20 лет Варум и Агутин счастливы вместе. Музыкант нередко посвящает стихи своей музе, нежно называя ее "моя любовь". В честь 22-й годовщины свадьбы Леонид опубликовал архивное фото с супругой и написал стихотворение в честь их любви. "С Годовщиной, любовь моя! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заключил Агутин.

Поклонники пришли в восторг от трогательных чувств певца к супруге через столько лет совместной жизни. "Увлекательного и долгого продолжения! И обязательно больше путешествий!", "Вы – замечательные! Обожаю вас", "Как волшебно-трогательно написано. И вроде простыми словами, а так глубоко и про каждого. С 24х-летием вашей любви", "Поздравляю! Вы одни из лучших семейной пары в мире шоу бизнеса и ваше творчество на высоте!", "Еще долгих и счастливых лет вам вместе! Вы чудесно- гармоничная пара!", "Очень трогательно... Большие молодцы, что уберегли свою любовь", "Моя самая любима пара! Поздравляю", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что Леонид Агутин "спутался" со своей фавориткой из "Голоса". Он выкладывал ряд фото с Элиной Пан из своей команды, на которую делал большие ставки. Артисты много времени проводили вместе во время работы над проектом.