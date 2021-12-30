"Она супер": Агутин спутался с молодухой вдали от Варум

Музыкант похвастался молодой фавориткой. Леонид Агутин гордится своей красавицей.

53-летний Леонид Агутин подошел к финишной прямой — в текущем сезоне проекта "Голос" уже финал. Певец в качестве наставника представляет свою подопечную Элину Пан. Эта талантливая девушка из Норильска покорила публику вокалом, харизмой и ослепительной красотой.

За время проекта Элина стала для артиста больше, чем просто знакомой. Музыкант опубликовал в личном блоге несколько кадров с даровитой особой. Они позировали практически как пара, фотографы застукали их на площадке шоу "Голос".

На одном из снимков видно, как Леонид Агутин сидит за роялем, игриво заглядывая в глаза своей подопечной. Девушка ответила ему приторной улыбкой, явно будучи довольной. Так, вдали от Анжелики Варум певец нашел подругу для приятного и продуктивного времяпровождения.

В Сети поклонники поддержали музыканта и его подопечную добрыми словами и бодрым настроем на триумф. Многие пожелали Элине Пан победы, похвалили ее. Фанаты артиста прониклись искренней симпатией к участнице шоу "Голос".



"Поет она классно! Пусть удача будет на ее стороне!", "Очень классная у Вас в этом году финалистка!", "Она супер!", "Эта девушка уже герой", "Вы лучшие", "Она нереально красивая. И вокал под стать", — написал народ Леониду Агутину.