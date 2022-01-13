Женатого Агутина заметили с роскошной брюнеткой: Ребенок на руках

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже много лет. Пара прошла через всевозможные сложности. Исполнитель нередко говорит о том, как благодарен супруге.

Для многих поклонников эта пара – действительно одно целое. Они не только живут вместе, ездят в отпуск, проводят выходные, но и работают. Гастроли и концерты у звездных супругов нередко проходят в одно время и в одном месте. Также они часто выходят в свет, чем очень радуют журналистов и фанатов.

Однако ни для кого не секрет, что Леонид Агутин посещает светские мероприятия и общается с публикой чаще, чем жена. Он совершенно не переживает из-за этого нюанса и всегда рад встретиться со своими поклонниками. Так и случилось на кадрах, которые опубликовал сам исполнитель.

Артист поздравил подписчиков с Наступающим Старым Новым Годом и пожелал, чтобы они берегли себя, так как празднование продолжается уже не первый день. Он прикрепил свою песню "Инопланетяне" и показал, как общается с поклонниками. Внимание публики тут же привлек тот факт, что прибыл певец в полном одиночестве.

Леонид Агутин обнимал своих почитателей и слушал теплые слова, которые они доносили до него. Особенно впечатлила подписчиков красивая брюнетка, которая прибыла на мероприятие на каблуках и с ребенком на руках. Уже убегая по делам, артист снялся вместе с ними и выглядел весьма радостным. Многие, в очередной раз, удивились, как супруга спокойно реагирует на такое обилие роскошных дам вокруг мужа.

